Ciclismo | il primo ritiro di Vincenzo Nibali con la Trek-Segafredo si svolgerà in Sicilia

Ciclismo - Ranking UCI (23 ottobre) : Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia Viviani nono - Italia seconda Nazione : Mancano appena quattro giorni al termine ufficiale della stagione di Ciclismo su strada, l’annata si concluderà domenica 27 ottobre con una corsa di terza fascia in Turchia. Sostanzialmente il 2019 è ormai alle spalle, questo è periodo di presentazioni dei prossimi Grandi Giri, di pianificazione dei programmi per la prossima stagione e di chiusura delle classifiche. Al termine del Tour of Guangxi (ultima prova del calendario World Tour ...

Europei di Ciclismo su pista - primo oro per l’Italia con Elia Viviani già campione a Rio : Già oro a Rio Elia Viviani regala la prima medaglia ed il primo titolo europeo all’Italia nella giornata di apertura della rassegna continentale ad Apeldoorn, in Olanda, degli Europei di ciclismo su pista. Succede nell’Eliminazione, gara in cui l’azzurro supera nettamente, il francese Bryan Coquard. Il bronzo è stato conquistato dal polacco Filip Prokopyszyn. Per Elia un ottimo inizio in vista delle prove di venerdì nell’Omnium e di domenica nel ...

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2019 : primo e secondo posto per la Ineos. Bernal e Sosa dominano a Oropa : Egan Bernal (Team Ineos) stacca tutti sul Santuario di Oropa e vince alla Grandissima il Gran Piemonte 2019, corsa che può essere considerata la gara di casa per lui che ha iniziato a praticare Ciclismo su strada in questa zona con l’Androni di Gianni Savio. secondo posto per il suo gregario Ivan Ramiro Sosa che è stato autore di un lavoro straordinario in favore del vincitore del Tour de France. Chiude il podio il francese Nans Peter ...

Ciclismo - Tonina Pantani : “Ho sempre ripetuto sin dal primo giorno che Marco è stato ucciso” : Tuttosport torna a parlare della morte di Marco Pantani: il quotidiano torinese ha intervistato Tonina Pantani, la mamma del Pirata, che ormai da 15 anni chiede giustizia per la morte del figlio. Queste le sue dichiarazioni. Una vicenda con tanti lati oscuri: “Spero che la commissione parlamentare antimafia si spinga più in là di dove si è fermata la giustizia ordinaria. Quando mi dicono che non ci sono prove, io non ci sto, perché basta ...

Ciclismo - Ranking UCI (7 ottobre) : Primoz Roglic sempre in testa - due azzurri in top ten! Italia seconda Nazione : Primoz Roglic si conferma in testa al Ranking UCI, la graduatoria internazionale di Ciclismo stilata ogni settimana. Lo sloveno, fresco vincitore del Giro d’Emilia e in stagione capace anche di salire sul gradino più alto del podio alla Vuelta di Spagna, primeggia con 4320,28 punti e ha ormai un vantaggio ampiamente rassicurante nei confronti del francese Julian Alaphilippe (3569,95) quando ormai mancano soltanto un paio di settimane al ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : l’Italia festeggia il primo pass - un posto nella cronometro! Lo conquista Ganna col bronzo ai Mondiali : Filippo Ganna ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro individuale dei Mondiali 2019 di Ciclismo ma non finisce qui perché l’azzurro ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne, salito sul terzo gradino del podio col tempo di 1h07:00.35 alle spalle di Rohan Dennis e Remco Evenepoel, è riuscito a entrare nella top ten utile per ottenere la qualificazione a cinque cerchi proprio nella prova contro il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i favoriti della cronometro maschile. Chi fermerà Primoz Roglic? : È il grande giorno dei professionisti. In attesa della prova in linea, che domenica si prenderà tutto lo scenario, domani sarà la volta della cronometro maschile per il Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. 54 chilometri con partenza da Northallerton e arrivo ad Harrogate.Il dislivello totale è di 684 metri, il tutto su un percorso selettivo, mosso, con una lunghezza da non sottovalutare. Andiamo a scoprire i possibili favoriti per la ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - ma Bjerg fa un grandissimo tempo all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Van Moer rischia di cadere in curva, intanto. Il belga sta andando molto forte. 13.19 Arriva Dan Hoole con un tempo non entusiasmante al traguardo, perde 1’19” da Garrison. 13.16 Van Moer, McNulty e, ovviamente, Bjerg sono gli unici che possono impensierire Garrison. 13.14 Knotten calato moltissimo nel secondo tratto, arriva al traguardo a 1’38” da Garrison. Ha la ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - Puppio a 2 minuti - parte Sobrero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Chi è partito all’inizio, come Garrison, ha avuto la fortuna di trovare una sede stradale più praticabile. Intanto il norvegese Iver Knotten fa il miglior tempo all’intermedio, 6″ meglio di Healy. 12.49 Partito anche Van Moer. Ora toccherà a Bjerg e, poi, saranno tutti in strada. 12.47 La strada è in condizioni veramente pietose, ci sono pozzanghere che occupano tutta ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - Puppio a 2 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Male Attila Valter che passa all’intermedio a 1′ da Healy. 12.29 Partito il campione francese a cronometro Thibault Guernalec. Pericoloso outsider oggi. 12.28 Grandissima seconda parte, invece, di Ian Garrison, il quale migliore il tempo di Hulgaard di ben 29″. Puppio ha chiuso a 2′ dallo statunitense. 12.25 Gestire lo sforzo nella prima parte per tenersi qualcosa ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Hulgaard in testa al primo intertempo - Puppio è già in strada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Buon tempo di Elosegui che passa 2° al primo intertempo a 14″ da Hulgaard. 11.49 Pronto a partire Ilan Van Wilder, classe 2000 terzo all’ultimo Tour de l’Avenir. Ai Campionati Euroei di specialità fu 9° e a inizio stagione ha vinto il Campionato Regionale del Brabante Fiammingo a cronometro. 11.46 Sulla pedana uno degli outsider più temuti: lo statunitense Michael ...

Ciclismo - Primoz Roglic si consacra tra i big. Ora la convivenza con Tom Dumoulin : la Jumbo-Visma lancia l’assalto epocale alla INEOS : Il primo importante passo è stato fatto. Dopo un 2019 da veri protagonisti, è arrivata la ciliegina sulla torta. Primoz Roglic e il suo Team Jumbo-Visma hanno dominato in lungo e in largo nel World Tour, sin dall’inizio della stagione: per lo sloveno UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, il podio al Giro d’Italia ed ora la spettacolare vittoria nella Vuelta di Spagna. Arrivata la conquista della prima grande corsa a tappe: ...