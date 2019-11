Adrian cambia rotta e torna molleggiato Ma a comandare sul palco

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roberta Damiata La presenza di Maria De Filippi come ospite del programma "trasforma"in “C’è posta per te” e “Amici”, ma finalmenteo Celentano canta e balla sulCi voleva forse Maria De Filippi per dare una vera svolta ad "", il programma dio Celentano ripreso la scorsa settimana dopo un’interruzione di qualche mese. L’atmosfera è totalmente diversa e lo si capisce subito dalle prime immagini, addirittura nell’anteprima, quando Maria De Filippi racconta a Gianni Morandi, che un po’ si lamenta del fatto che Celentano "parla tanto", che invece lei è convinta che stasera "lui canterà". Detto fatto!o entra sule imbraccia la chitarra cominciando a a cantare “Una carezza in un pugno”. Il pubblico impazzisce, è quello che vuole sentire e addirittura quando finisce si alza in piedi in una vera e propria ovazione. Quando smette di ...

