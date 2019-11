L’accordo sul proporzionale c’è Ma il Pd è diviso

La morte dei vigili del fuoco ad Alessandria e le violazioni dell'Iran alL’accordo sul nucleare : DALL'ITALIA Conte alla Camera: “su Fiber ricostruzioni distorte”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha reso un’informativa a Montecitorio dopo l’inchiesta del Financial Times sul presunto conflitto di interessi relativo a una consulenza a favore della società Fiber 4.0. “Ho dato un par

Gli Stati Uniti escono dalL’accordo sul clima - formalizzato il ritiro : Trump:?quell’accordo è un disastro totale. Mentre gli Usa preparano il ritiro, Cina e Francia firmano un accordo che sancisce l’irreversibilità dell’accordo di Parigi

Gli Stati Uniti hanno avviato formalmente la procedura per uscire dalL’accordo sul clima di Parigi : Il governo degli Stati Uniti ha avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul clima di Parigi, notificando le sue intenzioni – dichiarate dal presidente Donald Trump poco dopo la sua elezione – alle Nazioni Unite. Oggi era il primo

Moto2 - Mattia Pasini : “Saltato L’accordo con Gresini per il 2020 - si vede che i risultati non interessano…” : Non le manda certo a dire Mattia Pasini dopo l’annuncio che è saltato l’accordo con il team Gresini in vista del Mondiale Moto2 2020. Il pilota romagnolo, infatti, attacca senza mezzi termini il team principal, rivelando che dopo che erano avvenute anche le strette di mano, si sarebbe rimangiato l’accordo. Pasini dice la sua, sottolineando la delusione per quanto avvenuto. Andiamo ad ascoltare quanto detto dal pilota romagnolo ...

Riforme - maggioranza chiude L’accordo sulle 4 misure “contrappeso” del taglio degli eletti : i testi in Parlamento la prossima settimana : La maggioranza procede spedita sulle Riforme costituzionali concordate per fare da “contrappeso” al taglio del numero dei parlamentari approvato l’8 ottobre scorso. I testi che contengono le quattro misure concordate da M5s, Pd, Iv e Leu saranno depositati in Parlamento nel corso della prossima settimana, come conferma una nota al termine della riunione di maggioranza tenutasi alla Camera alla presenza del ministro per le ...

Migranti - le ong sul memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo delL’accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

Riforme - la maggioranza conferma L’accordo sulle 4 misure. Legge elettorale entro dicembre : La maggioranza ha confermato l’intenzione di portare avanti la 4 Riforme costituzionali su cui si era accordata il 7 ottobre, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. Il tavolo a cui hanno partecipato tutti i capigruppo ha rinnovato l’intesa e si è aggiornato a domani (mercoledì) alle 12 a Palazzo Madama. Le Riforme riguardano l’omogeneizzazione dell’elettorato attivo e passivo di Senato e Camera (18 anni per votare e 25 ...

Gli Stati Uniti usciranno dalL’accordo di Parigi sul clima : Il presidente Usa Donald Trump e, alle sue spalle, il vice Mike Pence (foto: Mark Wilson/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto durante una conferenza stampa a Pittsburgh, in Pennsylvania, di voler ritirare il paese dal trattato sul clima di Parigi, come aveva annunciato nel 2017. Trump ha detto che l’accordo è “pessimo” e nei prossimi giorni avvierà formalmente la procedura per uscire. La notizia di un ritiro ...

Cosa prevede L’accordo tra Russia e Turchia sul nord della Siria : Il presidente turco Erdogan e quello russo Putin (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images) Il 22 ottobre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo che permette ad Ankara di controllare una zona di 30 chilometri al confine tra Turchia e Siria e costringe i curdi ad abbandonare il territorio in cui abitano da decenni. Putin ha inoltre concesso a Erdogan la gestione di un’altra area ad est, ...

Siria - Assad accetta L’accordo tra Turchia e Russia sulla spartizione del nord-est. Curdo si dà fuoco davanti alla sede Onu a Ginevra : C’è l’accordo sulla spartizione delle aree curde nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferito dai media panarabi e Siriani, citando fonti politiche di Damasco, il presidente Siriano, Bashar al-Assad, ha accettato l’accordo tra Russia e Turchia sulla spartizione in aree di controllo e influenza tra le truppe di Ankara e quelle di Mosca. Un’intesa, quella tra Russia, governo Siriano e turco, che esclude come già annunciato ...

Sulla manovra la Ue chiede chiarimenti Governo verso L’accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Brexit - non ammesso il voto sulL’accordo Johnson. Per il governo è corsa contro il tempo : Il Parlamento britannico non voterà sull’accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal premier Boris Johnson con l’Ue venerdì scorso. Lo ha annunciato lo speaker John Bercow, spiegando che le due mozioni presentate dal governo sono «sostanzialmente» uguali

Johnson chiede di rimettere ai voti oggi L’accordo sulla Brexit ma Bercow respinge : BoJo non si arrende ma a Londra i parlamentari di dimostrano irremovibili. Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow,

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : L’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...