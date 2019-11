Giorgia Meloni contro Orfini che chiede diritti per abusivi | ' Chi occupa va sgomberato'

Giorgia Meloni contro la Gruber sull'antisemitismo : 'La sinistra dovrebbe vergognarsi' : Lilli Gruber, durante la puntata di ieri di Otto e Mezzo, ha incalzato la leader di Fratelli d'Italia in merito alle minacce ricevute sulla rete da parte della senatrice a vita Liliana Segre, e ha chiesto alla deputata cosa ne pensasse dell'ambiguità di parte della destra italiana su questo tema. Non è mancata la replica dura di Giorgia Meloni, che sostiene come questa ambiguità sia presente piuttosto a sinistra. E inoltre ha tirato in ballo il ...

Ilva - Giorgia Meloni attacca il governo : 'Prende impegni che poi non mantiene' : Botta e risposta tra Marco Travaglio e Giorgia Meloni nel corso di Otto e Mezzo, la trasmissione condotta su La7 da Lilli Gruber. Al centro la questione Ex Ilva con la Meloni che è favorevole al ripristino dello scudo penale, inoltre la leader di Fratelli d'Italia attacca il governo 'che non mantiene gli impegni presi', risultando così 'non credibile' a suo avviso. Il direttore del Fatto Quotidiano, invece, è convinto che con o senza scudo ...

Giorgia Meloni : “Minacce di morte contro di me in rete - la sinistra non ha nulla da dire?” : Giorgia Meloni ha pubblicato su Twitter uno screenshot in cui compare una minaccia di morte a lei indirizzata: "Nei gruppi di sinistra, oltre le offese, ora si passa direttamente alle minacce di morte nei miei confronti. Per i media e i politici di sinistra che accusano me di 'seminare odio' tutto regolare?".Continua a leggere

Giorgia Meloni su Liliana Segre : "Lei al Quirinale? Niente in contrario - ma...". La sfida di FdI : Per la successione di Sergio Mattarella al Quirinale, Lucia Annunziata e Repubblica hanno lanciato la senatrice a vita Liliana Segre. Che ne pensa, Giorgia Meloni? Una risposta da parte della leader di Fratelli d'Italia è arrivata dalla sala stampa di Montecitorio, dove ha subito rilanciato: "Non av

Giorgia Meloni contro Report - battaglia su Twitter : Dopo le accuse di Report a Giorgia Meloni, riguardo ai presunti account fake, è guerra sui social tra l'onorevole e il conduttore Sigfrido Ranucci.

Cara Giorgia Meloni - facciamo un patto? Tieniti lontana dai neo-fascisti : Il dibattito pubblico in Italia ruota attorno all’estrema destra e al ritorno del fascismo. Dal mio punto di vista, basta questo a certificare una notevole sconfitta culturale, per tutti noi. E mi preme chiarire una questione: nessuno di noi si diverte a parlare di fascismo, magari perché a corto di altri argomenti. I politici di destra ironizzano quando se ne parla, facendo finta di non rendersi conto che il pericolo, in Italia ...

Giorgia Meloni contro Report : "Ma se vi denuncio paga Report o mamma Rai con i soldi degli italiani?" : Report continua la propria crociata contro Giorgia Meloni. Dopo l'inchiesta smontata punto per punto per cui la leader di Fratelli d'Italia condivideva "account anomali" con Trash Italiano e Francesca Michelin, il programma di Rai3 ci riprova. Questa volta il conduttore Sigfrido Ranucci, nella punta

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

“Io sono Giorgia” remix - tra programmi tv e parodie. La Meloni : “Mi piace tantissimo - la adoro - è un tormentone” : “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana“, poi ancora: “Vogliono che siamo genitore 1 e genitore 2“. sono queste le parole che Giorgia Meloni ha pronunciato in un intervento a Roma il 19 ottobre scorso durante una manifestazione organizzata dal centrodestra. Un discorso che è stata trasformato in un remix da Mem&J diventando virale su tutti i social newtork. Un piccolo tormentone che entra in ...

