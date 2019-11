Capitano Ultimo | sicurezza è dono | non propaganda

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Bari – “Lanon e’, non e’ soddisfazione per chi la pratica, ma e’ un”. È quanto dichiarato dal colonnello Sergio De Caprio, noto con il nome di, a margine dei lavori della commissone per lo studio e la ricerca sui fenomeni criminali in Puglia a cui ha partecipato. “La scorta non e’ un mio diritto, non e’ un diritto di nessuno. Quando si dice che non viene data perche’ Bagarella, Biondino Salvatore, Matteo Messina Denaro non sono piu’ un pericolo concreto, che Cosa nostra non e’ piu’ un pericolo concreto, il problema non e’ piu’ la scorta delma il problema sono le persone che dicono queste cose e ne devono rispondere al popolo, non a me”, ha aggiunto. “Non sono nessuno per giudicare la politica. La politica in cui io credo e per ...

