Acqua alta a Venezia | due morti nell’isola di Pellestrina

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) L’non sembra dare tregua alla città, dopo il picco raggiunto ieri, martedì 12 novembre, è prevista una nuova marea a 145 cm per oggi, poco dopo le 10. Un anziano di 78 anni è morto fulminato mentre si trovava all’interno della sua abitazione sull’isola di. La causa del decesso sarebbe avvenuta in seguito alla marea che ha fatto irruzione nella sua casa provocando un corto circuito elettrico. Secondo una prima ricostruzione sarebbe morto fulminato mentre cercava con un generatore di far fronte ai disagi provocati dall'. Anche un’altra persona sarebbe morta nella stessa zona, questa volta si tratterebbe di un malore improvviso.L’registrata nella giornata di ieri ha portato Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ad attivare l’Unità di Crisi della Protezione Civile. Dalla scorsa notte l’assessore regionale Gianpaolo ...

nuova_venezia : AGGIORNAMENTO/ Venezia, allarme acqua alta eccezionale: 145 centimetri - comunevenezia : ?? #AcquaAlta #Meteo ?? La città alle prese con l'acqua alta molto elevata stamattina ? Attiva nel Comando della Po… - Agenzia_Ansa : Acqua alta assalta #Venezia, città vicina al collasso. Marea sfiora il metro e 90, sindaco dichiara stato calamità -