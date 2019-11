Tennis | Federer batte Berrettini in due set | l' azzurro è quasi eliminato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Nel corso della terza giornata di gare delle ATP Finals 2019 ilta italiano Matteoè sceso sul campo della O2 Arena di Londra per disputare il suo secondo match di questo importante torneo finale in cui si sfidano i primi 8 al mondo. Purtroppo per lui è stato sconfitto in due set dal campionissimo svizzero Rogered ora èdal torneo, pur dovendo disputare ancora un match.perde conIn questo secondo incontro del gruppo Borg, Matteoha dovuto sfidare lo svizzero Roger: entrambi erano usciti sconfitti dal primo incontro, l'italiano contro Djokovic e lo svizzero contro Thiem. Il match si è aperto con grandi giocate da parte di entrambi iti che riescono a mantenere il proprio servizio sino al 6-5 per: in questo gioco lo svizzero ha la palla del set point, ma Matteoriesce a vincere il ...

