Pallanuoto | Euro Cup 2019-2020 | Brescia-Eger ed Oradea-Ortigia le due semifinali

Pallanuoto - Europei 2020 : definiti tutti gli orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati definiti tutti gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo maschile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone D: Francia, ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : comunicati anche gli orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati comunicati anche gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 gennaio 1a giornata A ...

LIVE Grecia-Italia Pallanuoto - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : torna in acqua il Settebello campione del mondo senza Echenique e Figlioli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Grecia, valida per la prima giornata della prima fase continentale della World League di pallanuoto maschile: sarà la formazione di Theodoros Vlachos la prima avversaria del Settebello. Gli ellenici sono stati sconfitti dagli azzurri nei quarti di ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : altra vittoria e semifinale raggiunta per l’AN Brescia : Saranno addirittura due le compagini italiane al via delle semifinali dell’Euro Cup di Pallanuoto 2019-2020. Dopo l’impresa pomeridiana dell’Ortigia, in serata l’AN Brescia ha confermato il risultato dell’andata in casa, imponendosi anche in trasferta nel quarto di finale di ritorno con il Miskolc per 11-10. Tutto facile per la compagine di Sandro Bovo che poteva gestire il 17-10 della Mompiano. Ancora una volta ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : impresa Ortigia! I siciliani volano in semifinale : Altro giro, altra impresa. Per la seconda annata di fila l’Ortigia continua a stupire e vola in semifinale nella seconda competizione per importanza a livello continentale nella Pallanuoto maschile: l’Euro Cup. I siciliani, che avevano pareggiato per 9-9 nell’andata dei quarti di finale in casa con il Vouliagmeni, oggi sono riusciti a ribaltare il pronostico battendo i greci in trasferta per 7-6 al termine di un match ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : sorteggiati i gironi del secondo turno : Sono stati sorteggiati i gironi del secondo turno dell’Euro League di Pallanuoto femminile. Le sedici squadre che hanno avuto accesso a questa fase della competizione sono state divise in quattro raggruppamenti. La formula prevede il classico girone all’italiana in un’unica sede dal 29 novembre al 1° dicembre. Le prime due di ogni girone otterranno il pass per i quarti di finale. Le ragazze della Sis Roma sono state inserite ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Dunaujvaros-SIS Roma 7-7. Le capitoline sfiorano una vittoria di prestigio : Si chiudono le fatiche anche per la SIS Roma nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le capitoline, dopo aver rischiato di pareggiare ieri già contro il forte Kirishi, oggi ha bloccato le magiare del Dunaujvaros sul 7-7, potendo recriminare per una vittoria sfuggita a 26″ dal termine. Nel primo quarto grandissimo equilibrio: vantaggio magiaro, impatta Motta per l’1-1. Nella seconda frazione vantaggio della ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Kosice-Plebiscito Padova 5-14. Le venete chiudono a punteggio pieno : Quattro su quattro per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver battuto nell’ordine il Mediterrani, il BVSC Zuglo e lo Spandau (padrone di casa, il Girone C si è disputato a Berlino), batte oggi nell’ultima sfida per 5-18 il Kosice (Slovacchia). Nel primo quarto le patavine non chiudono subito la gara, ma con le marcature di Queirolo, Centanni e Ranalli si portano ...

Pallanuoto - Euro League 2019-2020 : il Kinef Kirishi batte la SIS Roma che supera comunque il turno : Era la partita più dura del girone in quel di Ostia. È arrivata una sconfitta per la SIS Roma con il Kinef Kirishi, la compagine due volte campione d’Europa negli ultimi tre anni, ma in ogni caso la prestazione è stata da apprezzare: le capitoline perdono 10-9 con le russe ma esultano per la qualificazione al 2° turno di Euro League. SIS Roma-Kinef Kirishi 9-10 (2-3, 2-2, 2-3, 3-2) SIS Roma: Sparano, Tabani, Galardi 3, Avegno 1, S. Motta ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Spandau-Plebiscito Padova 5-18. Venete a punteggio pieno dopo tre gare : Terza vittoria per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver riposato giovedì ed aver battuto ieri il Mediterrani e stamane il BVSC Zuglo, restano a punteggio pieno spazzando via anche le padrone di casa dello Spandau (il Girone C si disputa a Berlino), battute per 5-18. Nel primo quarto le patavine indirizzano immediatamente il match, con Teani che resta imbattuta e le reti di ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : BVSC Zuglo-Plebiscito Padova 8-14. Secondo successo per le venete : Seconda vittoria per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver riposato giovedì ed aver battuto ieri il Mediterrani, vincono stamane per 14-8 contro la formazione magiara del BVSC Zuglo, ed arrivano così a punteggio pieno allo scontro del tardo pomeriggio (ore 18.00) contro le padrone di casa dello Spandau, dato che le venete sono inserite nel Girone C, che si disputa a ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : parte forte la SIS Roma - 26-2 all’Exiles : Esordio sulla carta semplice e affrontato nel migliore dei modi per la SIS Roma nell’Euro League di Pallanuoto femminile 2019-2020. Nel raggruppamento casalingo in quel di Ostia le capitoline si sono imposte per 26-2 sulle maltesi dell’Exiles, la squadra cenerentola del girone. Un risultato nettissimo, una prestazione nella quale c’è poco da segnalare, se non il fatto che tutte le giocatrici di movimento per la compagine di ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : Brescia-Miskolc 17-10. I lombardi ipotecano il passaggio alle semifinali : Ipotecate le semifinali dell’Euro Cup di Pallanuoto da parte del Brescia: la formazione lombarda, nella gara d’andata giocata questa sera in casa ha sconfitto per 17-10 i magiari del Miskolc, ed ora potrà gestire comodamente la sfida di ritorno, in programma il 9 novembre in Ungheria arrivandoci con ben sette reti di margine. Una pura formalità. Gara indirizzata in appena otto minuti, col primo quarto chiuso sul 4-1, ma è importante ...