Milano è un problema per l’Italia | ma la colpa non è di Milano

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) Secondo il ministro per il sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzanonon restituisce quasi nulla al resto del Paese. Lesa maestà? No, è la verità e non solo in Italia. Ma lanon è di, ma del declino di una provincia uscita con le ossa rotte dal primo tempo della globalizzazione. E che potrebbe ritrovare se stessa, se solo avesse il coraggio di investire su intelligenze e talenti che, a oggi, soloe le grandi città sono in grado di valorizzare.

DipRoss : @Rossana7336 @PossidonioGiord Il 24 Ottobre,a #PortaVenezia.E le immagini di strade con acqua alta a Milano sono st… - FootballAndDre1 : Ma richiamare anche #lautaro dalla nazionale no?? Ha un problema alla testa, il toro deve tornare a Milano - SirviaSil : @rob_milano @Adnkronos Dipende dal sistema vigente infatti. Questo non toglie che noi comunque, oggi come allora, s… -