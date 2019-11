Mamma Federica Sciarelli | Per mio figlio sono pesante | colpa del programma

Federica e Teresa - la lotta di Mamma e figlia allo stesso tumore : “Ma siamo guarite. Mai mollare” : La storia di Federica di San Severo, in provincia di Foggia, che 2 anni fa, quando ne aveva 18, ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin al secondo stadio. Anche alla mamma Teresa , 47 anni, era stata diagnosticata la stessa patologia nel 2003, ma entrambe sono riuscite a guarire. "Dal tunnel ci si può uscire. Siate fiduciosi e non mollate mai".Continua a leggere

“Sono uguali!”. Federica Pellegrini è la fotocopia della Mamma : ecco la signora Cinzia : Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica Pellegrini era fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a ...