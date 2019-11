Chiellini | ' Penso sia difficile trovare uno più juventino di me al mondo'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Il capitano della Juventus, Giorgioha tenuto una conferenza stampa nel corso dello Junior Reporter, durante la quale ha parlato della responsabilità della carica che ricopre in seno al gruppo, di un aneddoto della vita da tifoso, degli avversari più forti marcati in carriera e dell’esultanza. Innanzitutto il numero tre bianconero ha sottolineato l’onore e l’onere di essere capitano della Juventus. La fascia comporta delle responsabilità perché prima di lui l’hanno portata grandi campioni con i quali ha avuto la fortuna di giocare ed ora per lui sono esempi da emulare. Per l’intervistato essere capitano dei bianconeri e della Nazionale è una realtà che va oltre i sogni di bambino. Rispondendo ad un Junior Member,ha svelato che, durante l’infanzia, era tifoso del Milan e il suo mito era Paolo Maldini. Quando è approdato alla Juventus se ne è innamorato al tal punto ...

