Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 11 novembre 2019) "Partitaimportante!". E'l post di Cristianocheilvia Instagram dopo quanto accaduto ieri sera all'Allianz Stadium per Juve-Milan.è stato sostituito al 55' da Sarri, per la seconda volta consecutiva. Il portoghese e' rientrato negli spogliatoi rivolgendo solo qualche parola al tecnico. Al suo posto e' entrato Dybala, poi autore del gol. Sarri nel post-gara ha minimizzato l'episodio, ricordando il problema al ginocchio che affligge CR7 gia' da qualche settimana. "non e' un problema, anzi. Bisogna ringraziarlo per essersi messo a disposizione per giocare in condizioni fisiche non eccezionali.Se si arrabbia perche' esce fa parte della normalita' dei giocatori soprattutto di uno che ha fatto dei sacrifici per esserci".

ilfogliettone : Ronaldo rompe il silenzio: 'Partita difficile, vittoria importante' - - infoitsport : Juventus, Ronaldo rompe il silenzio dopo la furia dello Stadium: il post social di CR7 è stringato [FOTO] - Notiziedi_it : FOTO | Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: le parole del portoghese post Juve-Milan -