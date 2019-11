Condannato il prete anti Salvini: Multa e danni per gli insulti

Padova - prete invita chierichetto 15enne a pranzo e abusa di lui : Condannato a 2 anni : Sconto di pena in Appello per l'ex parroco di Monselice, in provincia di Padova, accusato di violenza sessuale su minore dopo aver molestato e palpeggiato un chierichetto minorenne della parrocchia da cui poi è stato allontanato. L'uomo incastrato dalle intercettazioni in cui il prete esprimeva la propria vergogna per quanto commesso.Continua a leggere