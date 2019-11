Operaio muore in discarica investito da compattatore

Reggio Emilia - Operaio muore sul lavoro : stava disinfestando una casa dalle vespe : Gianluca Gambarelli, un operaio di 51 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando alla disinfestazione della soffitta di una casa a Zurco di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. L'infortunio è avvenuto ieri. L'uomo stava eseguendo la bonifica di vespe selvatiche quando ha accusato un malore, probabilmente dopo essere stato punto.Continua a leggere

Parma - incidente sul lavoro : Operaio 31enne muore schiacciato tra un escavatore e un muretto : Un operaio di trentuno anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro ad Antria di Monchio delle Corti, sull'Appennino Parmense. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì: l’operaio stava lavorando in un cantiere stradale quando è rimasto schiacciato fra un escavatore e un muretto di contenimento riportando un grave trauma toracico.Continua a leggere

**Infortuni : ruspa si ribalta - Operaio muore schiacciato nel Palermitano** : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Incidente sul lavoro mortale ieri a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, dove un uomo di 47 anni, M.B, è rimasto schiacciato dal mezzo che stava manovrando. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre si trovava a bordo di una ruspa per raccogliere dello ster

Cuneo - Operaio di 33 anni muore in fabbrica : schiacciato da un braccio telescopico : Andrea Barale, operaio della Merlo di Cervasca, è morto questa mattina mentre effettuava dei controlli su un braccio meccanico che si è ribaltato, schiacciandolo. Per l'uomo, trasportato all'ospedale di Cuneo, non c'è stato niente da fare: troppo gravi le lesioni riportate dall'infortunio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.Continua a leggere

Pisa - Operaio di 57 anni muore incastrato nella macchina per triturare il legno : Ennesima tragedia sul lavoro: un operaio di 57 anni è morto questa mattina a San Miniato mentre lavorava alla pulitura dell'oleodotto. E' rimasto incastrato in una macchina cippatrice impiegata per triturare il legno e - nonostante la tempestività dell'arrivo dei soccorsi - non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Incidente mortale sula lavoro - giovane Operaio muore colpito da barra di ferro : Lecco - Ennesima morte bianca sul lavoro, è costato la vita ad un giovane operaio, l'Incidente mortale è avvenuto questa mattina in un'azienda metallurgica alla periferia sud di Lecco. Un operaio di 27enne è rimasto colpito alla testa da una barra metallica ed è deceduto. La richiesta d'intervento è giunta poco prima delle 8, sul posto sono giunti l'equipe medica del 118, i tecnici di Ats e vigili del ...

Cuneo - si ribalta una gru : Operaio di 56 anni muore schiacciato : L'ennesimo gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina alla Cemental di Genola, in provincia di Cuneo. Erano da poco passate le otto e gli operai in azienda stavano scaricando del materiale edilizio con la gru quando il mezzo pesante si è ribaltato e ha schiacciato uno di loro, un uomo di 56 anni.Continua a leggere

Operaio muore in esplosione cisterna : 22.28 Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un Operaio 40enne è morto in una esplosione mentre con un saldatore stava riparando una perdita di una cisterna autospurgo. L'incidente è avvenuto in una ditta che si occupa di autoespurghi a Campagna, nel Salernitano. Probabilmente, lo scoppio del retro dell'autocisterna è stato causato dai gas di residui di spurgo che erano in compressione. L'uomo è morto sul colpo. Sono in corso tutti gli ...

Operaio ‘in nero’ muore sul lavoro - famiglia vuole giustizia : Roma – I fatti sono avvenuti l’8 luglio scorso, quando l’Operaio Ion Munteanu, assunto senza regolare contratto, si reca sul posto di lavoro in zona Camilluccia. Dopo aver pranzato però il 61enne, durante un’operazione di scarico di materiali edili, accusa un malore e si accascia al suolo esanime. I Carabinieri, giunti sul posto, fanno i rilievi del caso, mentre il medico legale certifica la morte di Munteanu. La salma ...

Incidenti sul lavoro - muore Operaio di 40 anni nello stabilimento Fca di Cassino : È successo durante la notte nel reparto presse a freddo di Piedimonte San Germano. I sindacati hanno dichiarato sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni

Incidenti sul lavoro - muore un Operaio di Fca a Frosinone. Sindacati : “Sciopero di otto ore” : Un operaio di 40 anni è morto nello stabilimento di Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto nella notte nel reparto presse a freddo: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il lavoratore, residente in zona, stava spostando, insieme a un altro collega, un macchinario in funzione quando si è ferito mortalmente al collo. Inutile l’intervento del 118. Sono in corso indagini per ricostruire ...

Cassino - Operaio Fca muore schiacciato da una pressa : È rimasto schiacciato da una pressa a freddo durante il turno di lavoro. La tragica morte è avvenuta la notte scorsa nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, nel Cassinate. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cassino assieme alla Procura. Sul posto anche il magistrato Valentina Maisto. Avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni Fabrizio Greco, l'operaio di ...