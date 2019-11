Ha incantato tutti con la sua esibizione a Tu Sì Que Vales! Ma ecco chi è questo ragazzo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 10 novembre 2019) Lui si chiama Gaggi Yatarov, ha 25anni e viene dalla Brianza. Se forse qualcuno lo ricorderà per la sua partecipazione ad Italia’s Got Talent nel 20015, il campione di calisthenics ha stupito il pubblico di Tú sí que vales camminando a mezz’aria o sorreggendo Belen Rodriguez mentre si trovava in posizione bandiera. Sin da piccolo ha praticato sport come il karate e la box. Giunto in Italia all’età di nove anni, ha iniziato a studiare ginnastica artistica sino all’età di 21 anni, iniziando a praticare calisthenics a 18 anni dopo un infortunio al ginocchio. In una dichiarazione rilasciata a Il Giorno, l’atleta di origine russa ha ringraziatoquelli che lo voteranno e in particolare i lettori del quotidiano. Gaggi ha inoltre raccontato il suo sogno: “Vorrei avere una palestra tutta mia e aiutare la mia famiglia”. Fu tra i finalisti dell’edizione 2015 di Italia’s Got Talent. La ...

