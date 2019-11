Niccolò Fabi | «Ricomincio da me»

Niccolò Fabi fa incontrare Salvatore Quasimodo e Sigur Rós nel nuovo album : (foto: Chiara Mirelli B) Niccolò Fabi ci aveva raccontato qualche tempo che si sarebbe preso una pausa. E in effetti questa pausa c’è stata. Un capitolo della propria carriera musicale si era chiuso con Una somma di piccole cose (2016): disco intimo, asciutto, minimale ed essenziale. E ora è ritorna con Tradizione e tradimento, in uscita per Universal Music, ma è un altro mondo, rivitalizzato e rieditato secondo alcuni codici compositivi a lui ...

La svolta di Niccolò Fabi "Passo dall'Io al Noi per capire me stesso" - : Ferruccio Gattuso «Tradizione e tradimento» è la colonna sonora di un tour. Fra colori elettronici e intimismo Ci ha provato, a prendere un'altra via. Ma, come ha spiegato ieri in un angolo milanese lontano dai rumori e dalle corse, un locale in Città Studi che già dal nome, «Il giardino blu», sembra evocare la sua indole raccolta, «non mi stavo evolvendo, stavo solo perdendo identità». Così Niccolò Fabi è tornato sui suoi passi e ha ...

Tradizione E Tradimento di Niccolò Fabi - due forze contrapposte tra il rispetto dell’identità e il coraggio di cambiare : La necessità di raccontare quello che succede in un nuovo modo: parte da qui Tradizione E Tradimento, il disco impegnato ed impegnativo di Niccolò Fabi. "Mi sono trovato a raccontare il fatto che non mi ritrovavo più e con questo album ho sentito di nuovo la mia voce dire quello che sa dire", la necessità di comunicare e la modalità più adatta per farlo, racchiusa nel titolo di un disco che ha al suo interno due forze contrapposte: la ...

Tradizione e Tradimento di Niccolò Fabi : canzoni sempre più perfette - equilibrate - leggere ma profonde : Alla fine Niccolò Fabi sorride. Non che non lo faccia abitualmente, intendiamoci, giuro che l'ho visto farlo, ma di lui traspare, in genere, un'attitudine malinconica, introspettiva, seriosa. Le sue canzoni lo sono, in prevalenza, introspettive e malinconiche. La sua voce, lo è. Lo è quando canta le sue canzoni, ultimamente sempre più perfette, giuste, equilibrate nel loro essere leggere ma profonde, come se le due cose non potessero andare ...

Niccolò Fabi : “Non sono un artista da propaganda elettorale - protesto sussurrando” : Niccolò Fabi, a tre anni dal precedente “Una somma di piccole cose”, riparte da “Tradizione e tradimento”. Due stati d’animo contrapposti e antitetici che, in realtà, fanno parte sempre nella nostra vita. Un album – registrato tra Roma e Ibiza con Roberto Angelini e Pier Cortese – ricco di suoni, introspettivo, positivo, con fotografie anche dure della realtà, come in “Io sono l’altro” e “Migrazioni”. Nove brani che racchiudono ...

Niccolò Fabi in equilibrio tra analogico e digitale per il nuovo album “Tradizione e tradimento” : Domani, venerdì 11 ottobre, esce in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Tradizione E tradimento”, il nuovo album di Niccolò Fabi disponibile in versione CD, vinile e digitale. A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con un nuovo album che parla di scelte e che rappresenta ...

Niccolò FABI/ "Io sono l'altro" : la crisi dell'empatia - sulle tracce di Rimbaud : L'accettazione dell'altro, del diverso da noi, in un mondo ripiegato su se stesso, è il tema della nuova canzone di NICCOLÒ FABI

