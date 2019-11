Maltempo | prima neve in Versilia e sull’Appennino umbro-marchigiano | imbiancate le cime

Maltempo - prima neve in Versilia : imbiancate le cime delle Alpi Apuane : prima nevicata della stagione in Versilia. Dopo il brusco abbassamento delle temperature dei giorni scorsi, oggi le vette dei monti che si trovano alle spalle di Viareggio e Forte dei Marmi sono stati imbiancati da una nevicata che ha ammantato le cime più alte delle Alpi Apuane. Al momento non si registrano disagi alla viabilità né alle frazioni montane. L'articolo Maltempo, prima neve in Versilia: imbiancate le cime delle Alpi Apuane sembra ...

Maltempo - prima neve a Cortina - fino a 40cm in Alto Adige : in quota fiocchi abbondanti [FOTO e VIDEO] : L’autunno ha cominciato a fare sul serio dopo un inizio stagione con temperature primaverili: prima importante nevicata in quota sulle Alpi, anche in Val d’Aosta. neve da Cortina ad Asiago, montagne finalmente imbiancate e prime sciate sulle Dolomiti in programma per domenica. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere due notti fa, ma tra ieri e oggi le nevicate si sono fatte più copiose ed estese nella regione, scendendo fin nei ...

Freddo e Maltempo - sulle Alpi la prima neve della stagione : scenario da fiaba [FOTO e VIDEO] : prima nevicata importante della stagione oggi sulle Alpi, con fiocchi fin in collina e accumuli seri ad alta quota. In Piemonte sta nevicando addirittura a Santa Maria Maggiore, ad 800 metri di altitudine nel Verbano-Cusio-Ossola. Ma gli accumuli di neve più importanti si stanno registrando al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sulle Dolomiti. Nevica con accumuli seri fino a 1.200 metri di altitudine, tanto che ...

Maltempo : piogge e calo delle temperature - arriva la prima neve in Appennino : L'autunno sta finalmente facendo la voce grossa su gran parte dello stivale, come dimostrato dalla terza perturbazione di questo inizio di novembre e dalle tante piogge in atto da nord a sud. Come vi...

Italia flagellata da un “Maltempo Tropicale” nella prima Domenica di Novembre : situazione critica - incubo alluvione : Imperversa il maltempo e fa molto caldo: prima Domenica di Novembre dai connotati tropicali sull’Italia, con temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo, eccezion fatta per il Nord/Ovest dove con +8°C a Cuneo, +9°C a Biella, +10°C a Torino, Parma, Novara, Pavia, Asti, Alessandria, Como, Varese e Piacenza, +11°C a Milano, Bergamo, Lodi e Reggio Emilia, +12°C a Modena e Cremona, +13°C a Brescia e Savona e +14°C a Genova ...

Maltempo Piemonte - ingenti danni all’agricoltura nell’Alessandrino : “Anni prima che le terre tornino fertili” : L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha effettuato un sopralluogo nell’area alluvionata del territorio alessandrino, su invito di Cia e Confagricoltura. Lo scenario che si è trovato davanti è stato quello di campi ancora invasi dall’acqua e coperti di detriti, tronchi, rocce e ghiaia; strade interrotte, argini crollati, vigneti crollati e attrezzature devastate. Ci andranno anni, spiegano ...