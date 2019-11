Gol Barella | la prodezza del centrocampista fa esplodere San Siro VIDEO

Barella : “Il mio Gol più bello. Siamo un gruppo che merita di vincere e ce l’abbiamo fatta” : Nel post partita di Inter-Verona, ai microfoni di Sky è intervenuto Nicolò Barella, autore del secondo gol, bellissimo, che ha portato l’Inter alla vittoria. “Il primo tempo è stato abbastanza difficile. Loro sono una grande squadra, giocano bene e con intensità. Ci hanno messi in difficoltà, ma poi è venuta fuori la grande squadra. Siamo un gruppo che merita di vincere e ce l’abbiamo fatta” Com’è stare sopra alla ...

L'Inter di Conte ribalta il Verona : 2-1 con euroGol di Barella e Vecino : Con un gol capolavoro di Barella l?Inter batte 2-1 il Verona davanti a poco più di 66mila spettatori e sorpassa la Juventus in testa alla classifica. I nerazzurri sono primi almeno per...

Live Inter-Verona 2-1 : Vecino più euroGol di Barella : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 : highlights - Gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...