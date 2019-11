Falso in bilancio e aggiotaggio | condannati a 7 anni di carcere gli ex vertici Monte dei

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 9 novembre 2019) Settee 6 mesi diper l'ex presidente Giuseppe Mussari, 7e 3 mesi per l'ex direttore generale Antonio Vigni e 4e 8 mesi per l'ex responsabile dell'area finanza Gianluca Baldassari. Sono le condanne inflitte dal Tribunale di Milano agli exdi Mps finiti sotto processo per le operazione finanziarie in derivati realizzate dall'istituto di credito senese nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Le accuse contestate a vario titolo ai 16 imputati nel processo milanese sonoin, ostacolo all'autorità di vigilanza di Consob e Bankitalia ein prospetto. Il pm Giordano Baggio aveva chiesto di condannare Mussari e Vigni a 8e Baldassarri a 6.I giudici della Seconda Sezione Penale di Milano hannotutti gli altri imputati. Tra questi, l'ex direttore finanziario di Mps Daniele Pirondini (5e 3 mesi) e ...

