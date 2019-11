Diretta Brescia Casalmaggiore | risultato 1-0 | streaming video Rai | 2set!

Diretta/ Brescia Torino - risultato finale 0-4 - video tv : Berenguer salva Mazzarri! : Diretta Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Brescia Torino - risultato 0-2 - streaming video tv : Sirigu chiude su Magnani! : Diretta Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Brescia Torino - risultato 0-2 - video streaming tv : ancora Belotti su rigore! : DIRETTA Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta gol : in campo a Brescia! Live score : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

Diretta/ Brescia Torino - risultato 0-1 - streaming video tv : Belotti per i granata! : Diretta Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta Brescia Torino/ Streaming video tv : granata dominanti nei precedenti : Diretta Brescia Torino: Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta Brescia TORINO/ Video streaming tv : la prima volta di Fabio Grosso : DIRETTA BRESCIA TORINO: streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Brescia-Torino streaming - dove guardare la Diretta della partita su Sky : Brescia-Torino streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Brescia-Torino, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma SKY, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su ...

Diretta Brescia Torino/ Streaming video tv : Grosso debutta in casa - Serie B - : Diretta Brescia Torino: Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup basket in Diretta : 77-63 - McCollum e Smith trascinano lo Unics alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Terza sconfitta in campo europeo per Brescia, mentre lo Unics Kazan certifica il suo primo posto. FINISCE QUI! Vince lo Unics Kazan per 77-63. Purtroppo Brescia cede nel finale dopo essere stata in equilibrio per almeno 35 minuti. Erick McCollum è il migliore con 20 punti, ma i russi hanno anche 19 punti da Smith. alla Germani non ...

Diretta/ Unics Kazan Brescia - risultato 37-34 - video streaming tv : Intervallo : DIRETTA Unics Kazan Brescia streaming video e tv: orario e risultato live della partita in Russia per la sesta giornata del gruppo C di basket Eurocup.

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup basket in Diretta : Unics in fuga a cinque minuti dalla fine (67-56) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-58 Tripla pesantissima di Smith. 67-58 Arresto e tiro dalla lunetta di Sacchetti. 67-56 Ancora Klimenko domina sotto canestro. cinque minuti alla fine e timeout per Esposito. 65-53 Due liberi di Klimenko. 63-53 Klimenko appoggia al ferro il +10. Allungo dello Unics forse decisivo. 61-52 Morgan lavora bene in post. +9 Unics. 59-52 Vitali mette dentro il libero. Fallo tecnico per flopping a ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup basket in Diretta : McCollum trascina lo Unics a fine terzo quarto (59-51) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo quarto! Brescia sotto di otto e che ha provato a resistere allo show di McCollum, che sta avviando la fuga dello Unics. 59-51 INCREDIBILE McCollum! Canestro assurdo in penetrazione sulla sirena. 57-51 Fondamentale tripla di Sacchetti. 24 secondi alla fine. 57-48 McCollum completa il gioco da quattro punti. 56-48 PAZZESCO McCollum! Tripla segnata e c’è anche il fallo di ...

LIVE Kazan-Brescia - EuroCup basket in Diretta : vantaggio dello Unics a metà terzo quarto (50-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-46 Gancio di Horton che cancella lo zero degli ultimi minuti di Brescia. 52-44 Due liberi di McCollum che firma il +8 russo. 50-44 Tyus strappa il rimbalzo offensivo e trova il +6. Cinque minuti a fine terzo quarto. 48-44 Fantastico canestro di McCollum in contropiede. 46-44 Piazzato dall’angolo di Tyus. 44-44 SUBITO LANSDOWNE! Tripla del pareggio. Sette minuti a fine terzo ...