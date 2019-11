Un retailer russo rompe il day one di Death Stranding e Sony ringrazia con una multa

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il day one diè stato rotto in varie parti del mondo. Questo è quasi una consuetudine per qualsiasi lancio molto atteso ed è anche un promemoria per coloro che non vogliono alcuna anticipazione sul gioco.Secondo un report di RT, un rivenditoresarebbe nei guai condopo che uno dei suoi magazzinieri ha scoperto il lotto dell'inventario e ha deciso di portare a casa una copia di. Tuttavia,è stata avvisata non appena ha attivato il gioco sulla sua PlayStation 4. Il magazziniere - avido fan di Kojima - è stato quindi rintracciato dacon una breve indagine.Alla fine il dipendente è stato licenziato, ma non era abbastanza per. Il rivenditoreè statoto di un milione di rubli russi ($ 15.625) per non aver rispettato la data di uscita di. La catena di vendita al dettaglio ha anche subito danni alla reputazione ...

Eurogamer_it : Ecco le conseguenze per un retailer russo dopo aver rotto il day one di #DeathStranding. -