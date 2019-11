Trovare un antidoto all’intolleranza attraverso i libri

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) Intolleranza, radici scomode e antisemite che ritornano, un emergere sempre più frequente dell’ideologia xenofoba e reazionaria dell’ultradestra italiana l’hanno fatta da padroni nelle recenti notizie. I casi della senatrice Segre e Balottelli, oppure l’attentato alla libreria caffè La Pecora Elettrica (tra l’altro, recidivo) di Centocelle, o ancora i casi diffusi di omofobia, dimostrano che l’atmosfera in giro in Italia sia alquanto tossica per i diritti e le democrazie liberali. Quali antidoti possiamoneirispetto a questi casi sempre più diffusi non solo da noi? Forse sarebbe il momento di andarsi a rileggere prima di tutto un autore afroamericano recentemente ripescato dall’oblio dall’editore romano Fandango: James Baldwin. Afroamericano in viaggio nei primi anni Cinquanta tra l’America, la Svizzera e la Francia, si batté nei suoi romanzi e pubblicamente non solo ...

MarcoFinizio74 : @SarahConnor_18 Quindi c'è ancora la speranza di poterla salvare, serve solo trovare l'antidoto ?????? - Morbidosamente : RT @quasinuova: Tutto sta nel trovare il giusto antidoto - DonBaky1 : RT @quasinuova: Tutto sta nel trovare il giusto antidoto -