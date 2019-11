Terremoto | in Abruzzo altre due scosse nella notte Scuole chiuse

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 8 novembre 2019) Durante laduedipiù lievi, dopo quella più forte di magnitudo 4.4 registrata ieri pomeriggio a Balsorano, hanno fatto tremare l'. Alle 0:19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0:32 con magnitudo 2, come ha comunicato l’Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Lazio, nel Frusinate ezona di Roma est e a Napoli. Non si sono registrati né feriti né danni ma nei paesi più vicini all’epicentro la paura è stata tanta. Oggi lerestanoper precauzione in diversi comuni interessati dalle, a partire da Balsorano e Frosinone.in diversi Comuni Istituti scolastici chiusi oggi anche nei comuni di Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano e Canistro (L'Aquila). Disposta la chiusura anche ad Avezzano e a ...

