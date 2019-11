Studiare i cambiamenti climatici a scuola è una buona idea | ma non basta

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) Dal prossimo anno scolastico, la crisi ambientale diventerà materia d’insegnamento nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. E così l’Italia sarà il primo Paese al mondo dove lo studio deie dello sviluppo sostenibile diventerà obbligatorio, dalle elementari fino alle superiori. L’annuncio è arrivato per bocca del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti e ha fatto subito il giro del mondo. Ne hanno parlato testate prestigiose come il New York Times, il Guardian o la CNN. Curiosamente, invece, in Italia non se l’è filato nessuno. Poche righe sui principali giornali italiani, indifferenza nei salotti serali del battibecco politico. Nemo propheta in patria? O più semplicemente, nessuno crede più agli annunci dell’ennesimo ministro dell’istruzione che vuole portare la crisi ecologica nel sistema educativo italiano? Già, perché a dire il vero, non è la prima ...

