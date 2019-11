Manovra | niente più Tasi per gli inquilini | in arrivo nuova Imu a carico dei proprietari

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Partita Iva 2020 : niente Flat tax estesa nella Manovra - cosa cambia : Partita Iva 2020: niente Flat tax estesa nella Manovra, cosa cambia Una delle principali differenze tra il governo giallo-verde ed il governo giallorosso, ovvero tra il Governo Conte I ed il Governo Conte II, potrebbe essere segnato dall’approccio e dalle decisioni in ordine alla cosiddetta Flat tax. Una proposta su cui si è sempre molto speso l’attuale segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, oggi ...

Manovra : tasse in busta paga ridotte - niente flat tax estesa alle partite Iva Ipotesi cashback e «bonus della Befana» : Le ipotesi allo studio del governo per la Manovra 2020, dal taglio del cuneo fiscale alla lotta all’evasione attraverso i pagamenti elettronici, soglia ridotta per il subappalto nei cantieri

Manovra - ancora niente intesa fra M5S e Pd. Scontro su Iva e deficit : Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri per il varo ma il nodo resta ancora, al momento, quello delle risorse per la Manovra. Attesi i dati dall'Istat su occupati e disoccupati di agosto e sui prezzi al consumo di settembre

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Gualtieri : “L'Ue pronta a favorire investimenti green. Il debito scenderà - ma niente Manovra restrittiva” : Parte in salita il dibattito sulla riforma del Patto di Stabilità: assenti i big. Il ministro: «Sarà un percorso lungo e complicato»