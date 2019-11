Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’allerta meteo

Maltempo Firenze : sottopassi allagati e traffico in tilt : In Toscana è in vigore un’allerta meteo della protezione civile, un codice giallo per piogge e temporali. Come da previsioni, il Maltempo ha colpito anche Firenze: si sono registrati sottopassi allagati e traffico in tilt a causa di un violento temporale. Allagamenti sono segnalati nei sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto. Disagi alla circolazione nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via ...

Maltempo - Borrelli : “Situazione sotto controllo - nuova perturbazione nel fine settimana” : “La situazione e’ sotto controllo, ieri abbiamo avuto particolari criticita’ non eccessive in Liguria, Campania, anche in Toscana dove ho sentito il collega del dipartimento regionale della protezione civile“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della protezione civile, oggi a Firenze le iniziative in ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966. “Siamo in una settimana in cui abbiamo un clima autunnale: ...

Maltempo - la protezione civile della Città metropolitana : "prudenza alla guida - soprattutto nei sottopassi" : Accortezza al volante anche in prossimità di piccoli fiumi. Codice giallo fino alle 22 di domenica 3 novembre; sulla costa codice arancione per forti mareggiate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, a Fucecchio attivata anche la protezione civile. Il comune più colpito è...

Maltempo Toscana : piogge su Firenze - “attenzione ai sottopassi” : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per transito di una perturbazione con piogge e temporali localmente i forte intensità su tutto il territorio metropolitano. Dalla serata attenuazione dei fenomeni. Lunedì 4 novembre previsto vento forte sui comuni dell’Alto Mugello. “Si consiglia prudenza alla guida, specialmente durante il transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima al ...

Maltempo Marche : i Vigili del Fuoco liberano delle anziane bloccate in un sottopasso allagato : I vigili del Fuoco hanno liberato alcune persone dagli abitacoli di due auto rimaste bloccate a Porto Recanati in un sottopasso, vicino all’Hotel House, che si era allagato per l’azione congiunta della forte pioggia e dell’acqua di mare uscita da tombini e fognature. Gli interventi sono stati eseguiti in serata dopo le segnalazione delle persone coinvolte – a bordo di una delle auto c’erano due anziane – che ...

Sicilia sotto forte Maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Maltempo Liguria - a Genova piogge intense : allagamenti nella A10 e sottopassi chiusi : Permangono le piogge che da giorni stanno devastando la Liguria dove, a causa del Maltempo, da diversi giorni si sono verificati danni e disagi soprattutto a Genova e nell’Imperiese. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città dove da un’ora circa il proseguire delle precipitazioni ha provocato diverse criticità. A partire dalle autostrade, si segnalano allagamenti sul tratto di A10 che va dal casello di ...

Maltempo Piemonte : laghi e fiumi sotto la soglia di pericolo nel Verbano-Cusio-Ossola : Nonostante si sia innalzato il livello dei fiumi e dei laghi nel Verbano–Cusio–Ossola, rimane comunque al di sotto della soglia di pericolo: il dato è emerso nel corso della riunione presieduta dal prefetto Igginio Olita, cui hanno partecipato il presidente della Provincia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i vertici dei volontari della Protezione Civile. I pompieri sono intervenuti per danni, non gravi, derivanti ...

Maltempo a Milano - strade e sottopassaggi allagati : le immagini della città sotto la pioggia : Piogge forti e incessanti si sono abbattute su Milano durante la notte, provocando disagi nel capoluogo lombardo. Gran parte della città è stata allagata e alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. A rischio esondazione il Seveso, vicino alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’. Interessate soprattutto la zona 2 e 9, quelle cioè dei quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del ...

Maltempo - previsto un peggioramento a Milano : Seveso e Lambro sotto stretta osservazione : Resta attivo a Milano il Centro operativo comunale (Coc) per il peggioramento della perturbazione di passaggio su Prealpi e pianura nord occidentale. Lo rende noto il Comune di Milano, sottolineando che sono previsti intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 in intensificazione in serata e soprattutto nella notte con accumuli di acqua tra i 60 e 90 mm/12h. L’allerta resta attiva fino al tardo pomeriggio di domani, lunedì 21 ...

Maltempo - allerta meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...

Maltempo : problemi a Roma e provincia con sottopassi allagati e alberi in carreggiata. : Roma – Numerosi problemi stamattina a Roma e provincia a causa del violento nubifragio, preannunciato dal Dipartimento di Protezione Civile, che ha portato a diversi allagamenti, alberi crollati e rami in carreggiata, che inevitabilmente hanno portato a disagi per la circolazione. Allagato il sottopasso di lungotevere in Sassia, altezza svincolo per Gregorio VII, stessa sorte per viale Castello della Magliana causa allagamento del ...