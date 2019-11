Maltempo | pericolo valanghe ‘moderato’ sui monti del Friuli Venezia Giulia

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...

Maltempo : oggi pericolo mareggiate : 9.23 Continua il Maltempo sulla Liguria, Toscana e Calabria.Il pericolo maggiore oggi è per le mareggiate. mareggiate che lo scorso anno hanno devastato molti comuni della Liguria. Previste onde fino a 5 metri. A Livorno si prevede di chiudere il lungomare ed è consigliato di limitare gli spostamenti. Ieri nubifragi,trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania.Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo nel Tirreno : pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste : Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo ...

Maltempo - ancora allerta sul Nord-Ovest<br>Treni bloccati e pericolo frane : Aggiornamento ore 20:30 - Liguria, Piemonte e Lombardia continuano a essere in balìa del Maltempo. Nell'Alessandrino e nell'Ovadese gli allagamenti hanno coinvolto anche la sede ferroviaria costringendo i treni a fermarsi o tornare indietro. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per ora non sono previste riattivazioni della linea ferroviaria, né per stasera né per domani mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra ...

Maltempo Piemonte : laghi e fiumi sotto la soglia di pericolo nel Verbano-Cusio-Ossola : Nonostante si sia innalzato il livello dei fiumi e dei laghi nel Verbano–Cusio–Ossola, rimane comunque al di sotto della soglia di pericolo: il dato è emerso nel corso della riunione presieduta dal prefetto Igginio Olita, cui hanno partecipato il presidente della Provincia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i vertici dei volontari della Protezione Civile. I pompieri sono intervenuti per danni, non gravi, derivanti ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo non molla il Nord-Ovest : continua il pericolo nubifragi : Allerta Meteo – continua il maltempo al Nord Italia: nella notte, allagamenti ed esondazioni in Liguria e nubifragio a Milano, che ha allagato gran parte della città. Anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo in corso. Livello 1 per il Nord-Ovest dell’Italia e la Francia sudorientale, principalmente per isolati nubifragi. Livello 2 per Maiorca, principalmente per nubifragi, grandine di grandi ...