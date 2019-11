L’Europa del 2019 ha muri lunghi più di 6 volte quello di Berlino

“Vilnius - il punto G delL’Europa” : la pubblicità osé che ha aumentato il numero di turisti nella capitale della Lituania [FOTO e VIDEO] : “Il punto G dell’Europa”, recita la pubblicità che incoraggia i turisti a visitare Vilnius: “Nessuno sa dove sia, ma quando lo trovi, è incredibile”. Quando è stata lanciata lo scorso anno, è stata subito una controversa campagna di marketing per la capitale della Lituania. La città appare regolarmente nelle liste europee delle migliori destinazioni sottovalutate. C’è da dire, tra l’altro, che la pubblicità osé è andata in rete a poche settimane ...

La storia della Vaiolizzazione : i Manciù - l’imperatore Kangxi e la diffusione dalla Cina alL’Europa del metodo “precursore dei vaccini” : Devastanti epidemie di vaiolo hanno causato non solo morti in tutto il mondo ma anche gravi deturpazioni del volto e del corpo, così come un terzo di tutta la cecità. Nel XX secolo, la mortalità è stata stimata in 300 milioni fino al 1978, anno in cui è stato annunciato che la malattia era stata debellata. Storicamente, è stato trascurato, spesso dimenticato, che la procedura di prevenzione della Vaiolizzazione è stata ampiamente adottata a ...

Web Summit 2019 - apre a Lisbona il grande festival delle startup. “Ecco perché alL’Europa non serve un'altra Amazon” : Fra i più importanti eventi in fatto di digitale, in appena sette anni è arrivato a 70 mila visitatori, oltre duemila nuove imprese e 11 mila amministratori delegati. E il suo inventore, irlandese di 37 anni, spiega come mai non bisogna guardare alla Silicon Valley per creare...

Nasce Gaia-X. L’Europa del cloud sfida Amazon - Microsoft e Alibaba : Il governo tedesco svela il 29 ottobre «Gaia X», una infrastruttura cloud europea pensata per competere con lo strapotere dei colossi tech statunitensi e cinesi. Ma anche la Francia si prepara a lanciare un suo modello in Europa

L’Europa concede il rinvio della Brexit : manca accordo sulla durata della proroga : Passo in avanti verso il rinvio della Brexit, l’ennesimo. Infatti si è trovato consenso nell’Unione Europea sull’opportunità di concedere un’estensione

Sandro Gozi si è dimesso da consigliere per L’Europa del governo francese : Parigi. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa che hanno come unico intento quello di minare il mio impegno e le mie nuove attività professionali. Per questa ragione ho preso la decisione di dimettermi a partire da oggi dalla mia funzione di incaricato di missione presso

Maltempo - parti delL’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Groenlandia - scioglimento record nel 2019. E L’Europa pagherà miliardi di euro per l’innalzamento del Mediterraneo : L’Artico si scioglie e ogni metro quadro di ghiaccio che diventa acqua e inondazioni ci costerà denaro. Lo dice uno studio del 2018 del Centro Comune di Ricerca, un’agenzia specializzata della Commissione europea. Pubblicato su Nature e finora passato inosservato, ora acquisisce drammatica attualità. Quest’anno la calotta della Groenlandia registrerà uno scioglimento record, battendo quello del 2012. “La conferma arriverà a fine anno”, ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la formula della manifestazione e il regolamento. Solo 6 pass per L’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

Auto - armi - migranti : perché?L’Europa è ostaggio della Turchia : L’Unione europea condanna l’invasione in Siria, ma non riesce a imporre un embargo unitario sulla vendita di armi. D’altronde i rapporti fra Ue ed Ankara sono profondi, e vanno dall’industria dell’Auto al timore di un ricatto sui migranti di Erdogan

L’Europa può (e deve) diventare il motore della globalizzazione : Shannon K. O’Neil è una famosa ricercatrice specializzata in relazioni internazionali del Sudamerica e tre giorni fa ha pubblicato su Bloomberg un articolo importante che ci aiuta ad aprire gli occhi su un tema divenuto ormai centrale all’interno del dibattito economico mondiale: ma nell’epoca del p

La vendetta delL’Europarlamento contro Macron : bocciata Sylvie Goulard : Rigettata la candidatura come commissaria al Mercato interno nell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen

Dazi - Mattarella : “Serve risposta unita delL’Europa. Problema che nessuno risolve da solo” : Si augura che i Dazi non vengano mai attuati, perché “si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico”. Motivo per cui per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “serve una risposta unita dell’Unione Europea. Nessun Paese da solo può pensare di risolvere la questione Dazi”. Il Capo dello Stato, in visita ufficiale in Danimarca, parla della questione Dazi previsti dagli Stati Uniti dopo il via ...

“La crisi delL’Europa figlia del caos da scristianizzazione”. Parla Olivier Roy : Roma. “La secolarizzazione ha lasciato il posto a una profonda scristianizzazione, dal 1968 l’Europa ha subìto un grande cambiamento antropologico”. Olivier Roy nel suo ultimo libro si è avventurato in una terra incognita, dopo anni di libri di successo sull’islam. La terra è quella desolata dell’Eu