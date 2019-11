La Serie A è quella tra i top 5 tornei europei con l’età media più alta

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Sei giovane, hai talento e sei cresciuto calcisticamente in Italia? Grazie, siamo a posto, ripassa il prossimo anno. Oppure tra qualche stagione, quando avrai fatto esperienza altrove. InA funziona più o meno così, almeno a giudicare dall'impietoso studio del CIES (Centre International d'Etude du Sport), che tramite le statistiche del CIES Football Observatory ha reso noto come il nostro campionato sia tra quelli che meno utilizzano i giocatori nati e cresciuti nei settori giovanili. I numeri dicono che l'incidenza dei calciatori che tra i 15 e i 21 anni sono stati tesserati per almeno tre stagioni nel settore giovanile di una squadra diA, è pari all'8,9%, peggio soltanto della Turchia (8,7%). Questa speciale classifica è comandata dalla Danimarca, che “si fida” dei giovani talenti cresciuti in casa per il 27,4%, ma ...

