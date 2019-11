Fabian Ruiz convocato dalla Spagna

Calciomercato Napoli - da Fabian Ruiz a Koulibaly : pronte le cessioni : Calciomercato Napoli, da Fabian Ruiz a Koulibaly: pronte le cessioni Calciomercato Napoli, il Mattino fa il punto sulle possibili cessioni estive, ma forse anche invernali. L’uomo più desiderato è senza dubbio Fabian Ruiz (ambito dal Real Madrid). Subito dopo c’è Koulibaly, che piace molto al Manchester United, Manchester City e Barcellona. Ma ecco cosa dice il Mattino. “Due gli uomini di mercato più richiesti durante la ...

Live Spal-Napoli 1-1 : Fabian Ruiz esplode il sinistro : deviato : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz : il centrocampista è nel mirino del Manchester City : Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più ...

Guardiola manda uno scout a Salisburgo per Fabian Ruiz - asta con Real e Barcellona : Nell’inspiegabile indifferenza generale dei media italiani, in Europa si è scatenata un’asta per Fabian Ruiz, dalla Spagna alla Premier League. Secondo il Guardian, il Manchester City avrà uno scout allo stadio di Salisburgo stasera per vedere in azione dal vivo il centrocampista di Ancelotti in Champions League. “Il City in ogni caso – scrive il quotidiano inglese – deve vedersela con la concorrenza di Barcellona e ...

De La Fuente : ”Fabian Ruiz può diventare tra i centrocampisti più forti al mondo” : De La Fuente: Fabian Ruiz può giocare in ogni squadra perchè è un giocatore duttile e versatile e si adatterebbe ad ogni società A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna Under 21, per parlare -tra l’altro- di Fabian Ruiz centrocampista del Napoli. Queste le sue parole: “La Nazionale spagnola ha nel lavoro il suo segreto: il ciclo dura perchè si dà ...

Calemme : “Il Real Madrid si sta muovendo seriamente per Fabian Ruiz!” : Calemme: il Napoli è in una botte di ferro per adesso, ma sarà inevitabile non rinnovargli il contratto In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista AS per parlare dell’interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Queste le sue parole: “In questo momento il Real Madrid è il club che si sta muovendo seriamente per Fabian Ruiz. Quello ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz è il perno della Nazionale spagnola : Mundo Deportivo sottolinea quando Fabian Ruiz stia diventando una pedina fondamentale per la Spagna di Roberto Moreno come dimostrato nella partita contro la Norvegia. La Nazionale spagnola basa il suo gioco sulla collettività, evitando di esasperare gli individualismi e proprio nel gioco di squadra Fabian Ruiz si è dimostrato una pedina fondamentale, perché il centrocampista ha la capacità di migliorare l’ecosistema di cui fa ...

El Mundo Deportivo : Fabian Ruiz recuperato - domani gioca la Spagna : El Mundo Deportivo scrive che Fabian Ruiz ha superato la faringite ed è abile e arruolato per la trasferta di domani della Spagna in Norvegia dove disputerà la partita di qualificazione per gli Europei. Il calciatore del Napoli – trattato sempre con molto interesse dai quotidiani spagnoli – ieri è tornato ad allenarsi in gruppo allenato. Il quotidiano scrive che il ct Roberto Moreno potrà contare sul suo apporto, vedremo se sarà ...

Di Marzio : Guardiola ha cercato con insistenza Fabian Ruiz : Che il Barcellona fosse interessato a Fabian Ruiz si sapeva, non ne ha fatto certo mistero il club inviando addirittura il segretario tecnico Eric Abidal ad osservarlo a Lecca. Negli ultimi giorni poi i giornali spagnoli avevano rilanciato anche il Real sulle tracce del centrocampista del Napoli, anche se non si capisce se come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per osteggiare gli eterni rivali. Oggi invece Gianluca Di ...