Crisi Milan | di chi è la colpa? I tifosi si dividono

Fonte : milanworld

(Di venerdì 8 novembre 2019) Che l’avvio di stagione delsia stato tra i più disastrosi nella storia del Diavolo, non ci piove. Così come non ci sono dubbi sul fatto che un po’ tutti abbiano delle colpe. Dalla proprietà alla dirigenza, passando per gli allenatori e i giocatori, nessuno è esente da responsabilità. Tuttavia, come spesso capita in questi casi, icercano sempre un colpevole, un capro espiatorio a cui affibbiare le colpe. Ladelrappresenta un’eccezione alla regola, dal momento che irossoneri ritengono tutti parimenti responsabili dell’attuale situazione. Da un sondaggio effettuato sulla pagina Facebook’s World – Popolo Cuore Rossonero, è infatti emerso che le colpe sono divise a metà tra calciatori e allenatore (49%) e proprietà e dirigenza (51%). Su 2435 votanti, infatti, 1233ritengono la società e la dirigenza ...

