Altro che post ideologia | le elezioni in Spagna sono su sovranità e identità

Samsung Galaxy S10 5G dispone di una nuova funzione che nessun Altro S10 può avere - e non è il 5G : Samsung sul Galaxy S10 5G munito di Android 10 attiva lo sblocco 3D con il volto tramite il sensore ToF della fotocamera frontale L'articolo Samsung Galaxy S10 5G dispone di una nuova funzione che nessun altro S10 può avere, e non è il 5G proviene da TuttoAndroid.

Rai - il Pd vuole la poltronissima. Altro che Ilva : ecco a cosa pensano al Nazareno : Un Partito democratico energico e determinato sta giocando la sua partita per militarizzare la Rai con uomini d'area. Il segretario Nicola Zingaretti aveva detto al Tg3: "Il governo dura finché è utile all'Italia". Sembra più che il governo durerà fino a quando non sarà esaurito il giro di nomine su

Ibrahimovic al Milan - come stanno davvero le cose? Tutta la verità su un affare tutt’Altro che chiuso : Le parole di Don Garber, numero uno della MLS, hanno acceso la fantasia dei tifosi del Milan: ma ecco qual è la verità sulla vicenda Nella serata di ieri, il commissioner della Major League Soccer ha acceso improvvisamente il calciomercato, annunciando la firma di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. “Zlatan è stato ingaggiato dal Milan” è sembrata essere a primo acchito il senso della frase di Don Garber, lanciatosi in un ...

Bologna - donna accoltellata sul Frecciarossa : è grave. Fermato l'aggressore : è l'ex fidanzato. Ferito anche un Altro passeggero : Una donna è stata colpita con diverse coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni....

Manovra - Fioramonti : “3 miliardi per la scuola o lascio il posto a un Altro. Basta con i vincoli delle ‘manine burocratiche’ - bisogna investire” : “Stiamo vivendo un momento storico e abbiamo un’occasione irripetibile: un governo progressista può e deve sincronizzare l’Italia sull’orologio delle nazioni più progredite, che da anni hanno già fatto quello che io provo a proporre. A partire da un finanziamento importante, continuo e puntuale a ricerca, università e scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che lancia un ultimatum dalle pagine di ...

Giuseppe Conte - la consulenza nel mirino : spunta un Altro documento che inguaia il premier : Ma perché nel maggio del 2018 il finanziere Raffaele Mincione si rivolge al semisconosciuto avvocato pugliese Giuseppe Conte per avere un parere sul golden power? Per capirlo vale la pena fare un passo indietro e tornare al 27 aprile dello scorso anno quando Mincione che era in corsa per la conquist

A che cosa servono davvero le Lamborghini della Polizia : Altro che "sfizio" : Magari ve lo siete domandato anche voi. A cosa servono agli agenti della Polizia di Stato le Lamborghini Huracán? Non solo...

Gazzetta : Ancelotti era all’oscuro del ritiro. Non ha potuto fare Altro che rispondere “obbedisco” : Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Ancelotti non era stato messo al corrente da De Laurentiis della decisione di mandare il Napoli in ritiro. Lo avrebbe appreso dalla radio, dove il presidente ne ha dato notizia. Scrive la rosea: “Tutti in ritiro. L’ordine di Aurelio De Laurentiis è stato perentorio. L’annuncio è stato fatto dallo stesso presidente attraverso la radio ufficiale, in modo che la sua decisione fosse chiara a ...

Perché si cambia di peso da un giorno all’Altro : Avete mangiato molto la sera primaSe avete mangiato salatoDopo un allenamento intensoAvete il ciclo (soprattutto la settimana prima)Avete l'intestino pigroDopo un viaggio lungoScendete dalla bilancia, non è necessario ossessionarsi tutti i giorni. Anche Perché le oscillazioni di peso sono temporanee e «finte», quindi non vale la pena prendersi uno spavento se si vedono i chili sulla bilancia cambiare per eccesso o per difetto dalla mattina alla ...

Borussia Dortmund-Inter – Altro che difensivismo - Conte attacca : “la nostra mentalità impone di giocarcela ovunque” : Alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, Antonio Conte si dice pronto a giocarsela a viso aperto: la gara è decisiva per il passaggio del girone, ma i nerazzurri non adotteranno una tattica difensiva Il Barcellona sembra destinato al passaggio del girone grazie ai suoi 7 punti che potrebbero diventare 10 nella gara contro lo Slavia Praga, subito dietro Inter e Borussia Dortmund, entrambe a 4 punti ma con i nerazzurri vincitori dello ...

Perché la quotazione di Saudi Aramco è un Altro colpo per Teheran : Roma. Dopo mesi di incertezza finalmente l’Ipo del secolo, quella della più grande compagnia petrolifera del mondo, la Saudi Aramco, è arrivata a una svolta. Dopo l’ok delle autorità del Regno e dell’autorità di vigilanza di Riad, i vertici della Aramco sono finalmente pronti a sbarcare sulla princi

Mario Draghi senatore a vita : Altro che premier. Ecco l'ultima proposta di Clemente Mastella : Mario Draghi futuro premier? No, molto di più. Per Clemente Mastella il presidente uscente della Bce dovrebbe essere addirittura nominato senatore a vita. "Ho ricordato oggi che abbiamo bisogno di più Europa, non è assiomatico dire a tutti i costi. No, per quanto riguarda le esigenze, quando gli Sta

Usa - i ricchi sostengono la forte tassazione proposta dalla Ocasio-Cortez. Altro che flat tax : Da noi (in Italia), quando sorge un problema politico-economico apparentemente insolubile, cosa fanno i nostri eroi partitocratici assisi nelle poltronissime del Parlamento romano? Guardano a ovest, cioè ai nostri maestri americani dominatori da quasi un secolo dell’economia mondiale, per copiare da loro. Infatti tra i nostri leader politici (italiani ed europei) sta diventando prevalente la regola del principio iper-liberista americano che ...