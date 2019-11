Adrian | disastro di Celentano | canta ma scorda le parole La vip che gli ride in faccia

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un ritorno amaro percon il suosu Canale 5. Non solo perché ancora una volta lo share non lo ha premiato nonostante il cast di super-eccezione portato in studio. Ma anche perché il Molleggiato è stato protagonista di una discreta figuraccia. Ad un certo puntoha l

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Ancora un disastro per #Adrian e #adrianocelentano Che fa Canale 5 - monetninfea : RT @Aladino_Rm: Niente da fare per #Adrian Nonostante Bonolis, Scotti, Conti, Chiambretti, Giletti e i nuovi pesanti investimenti, il progr… - conpatr49 : Ancora un disastro per Adrian. Che fa Canale 5 -