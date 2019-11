Accoltella sul treno la ex e un passeggero

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Lavoravano sui treni tutti e due. E proprio su uno di quei treni, dove si erano conosciuti, un uomo ossessionato dalla sua ex non è riuscito a controllare il pensiero che quella donna non gli appartenesse più. Una coltellata dietro l'altra, nel corridoio del Frecciarossa AV 9389 che sfrecciava da Torino a Roma. Addetto alle pulizie lui, dipendente di Chef Express, una ditta esterna che effettua servizi di ristorazione sui convogli dell'Alta Velocità lei. Tra loro, a quanto pare, una relazione naufragata. Un pensiero fisso, un tarlo, che ieri ha scatenato il finimondo su unche verso le 10,30 transitava tra Reggio Emilia e Bologna. Il bilancio è di due persone ferite: la donna ricoverata in rianimazione in gravi condizioni, anche se nessun organo vitale è stato leso, e undi 44 anni di Parma intervenuto per aiutarla. L'aggressore, di origini calabresi, 47 anni, è stato ...

FiorellaMannoia : Siamo il paese in Europa con il più alto tasso di femminicidi. Davvero un bel primato. Accoltella l'ex e l'uomo che… - Agenzia_Ansa : Accoltella la ex sul #Frecciarossa. Preso l'aggressore. Ferito anche un passeggero. La donna è in prognosi riserva… - LaStampa : Una donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma ?? -