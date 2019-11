WhatsApp ora permette di proteggerci meglio da chi ci vuole aggiungere a tutti i costi a

WhatsApp abbraccia la riproduzione di Netflix : d’ora in avanti tutto in-app : Al blocco con l'impronta digitale, arrivato ieri, si aggiunge oggi una nuova funzione che permette di riprodurre contenuti di Netflix in-app. L'articolo WhatsApp abbraccia la riproduzione di Netflix: d’ora in avanti tutto in-app proviene da tuttoAndroid.

Presto utilizzeremo WhatsApp su 2 dispositivi contemporaneamente e anche su iPad : Grandi novità in arrivo e pure imminenti: chi attende da tempo di utilizzare WhatsApp su 2 dispositivi contemporaneamente sarà Presto accontentato. Parola dell'autorevole leaker WABetaInfo che, nelle scorse ore, ha fornito non poche novità in merito pure allo sbarco dell'app di messaggistica su iPad. Si procede con ordine e in particolare dalla funzione che permetterebbe appunto di utilizzare WhatsApp su 2 dispositivi contemporaneamente. Non ...

Come non farsi aggiungere nei gruppi WhatsApp da nessuno : una sola strada per ora : I gruppi WhatsApp stanno per smettere di essere un problema, almeno per coloro che non desiderano essere aggiunti a qualche chat collettiva senza il loro consenso preventivo. Come raccontato in settimana, gli sviluppatori della nota app di messaggistica stanno lavorando alla funzione che non permetterà appunto a chicchessia di inserirci in conversazioni non desiderate, ma vanno chiariti ora ulteriori dettagli sull'opzione in ballo. Giusto un ...

Nokia 800 Tough : un cellulare corazzato dal look classico con WhatsApp e Facebook : Da Nokia un telefonino “old style” resistente ad urti, acqua e polvere, semplice da usare e con a bordo varie ed utili app

La beffa per 52 lavoratori : licenziati via WhatsApp dal supermercato : Il titolare di un supermercato a marchio Carrefour ha liquidato con un messaggino i suoi dipendenti, scatenandone la...

Crotone - 52 lavoratori di un Carrefour Market licenziati con un messaggio WhatsApp : Cinquantadue lavoratori di un supermercato Carrefour di Crotone hanno appreso di essere stati licenziati tramite un sms su Whatsapp inviato dal titolare della società Grande distribuzione lametina, Francesco Perri. Carefour ha invece preso le distanze: "Ci dissociamo fermamente dalle modalità con cui questa decisione, che impatta negativamente su un'intera comunità, è stata presa e comunicata".Continua a leggere

WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.298, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione. L'articolo WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Anche gli sticker e le emoticon WhatsApp si adattano alla modalità scura : oramai ci siamo? : Un passo avanti per gli sticker e Anche le emoticon WhathApp si compie oggi 15 ottobre verso la modalità scura, più propriamente detta dark mode. Nell'applicazione di messaggistica da tempo gli sviluppatori stanno progettando e migliorando la specifica funzione ma ora i lavori sembrerebbero quasi ultimati, con la sola necessità di mettere a punto gli ultimi dettagli. Ne è una riprova l'ultima beta Android 2.19.294 resa disponibili per i tester ...

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.