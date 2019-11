Terremoto a L' Aquila | altre tre scosse nella notte Scuole chiuse | gente in strada nella

Terremoto all'Aquila - altra scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse oggi in Ciociaria - disagi sui treni : Terremoto , un' altra scossa , questa volta di magnitudo 3.5, è stata registrata in provincia dell'Aquila 19 minuti dopo la mezzanotte di giovedì. Stesso epicentro...

Terremoto all'Aquila - nuova scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse oggi in Ciociaria - disagi sui treni : Terremoto , una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...

Terremoto all'Aquila - nuova scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse domani in Ciociaria - disagi sui treni AV : Terremoto , una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...

Terremoto nell’aquilano : (Adnkronos) – Forte scossa di Terremoto in Italia centrale. Di magnitudo 4.4 e 4.9 di magnitudo, è stata registrata alle 18.35 a 5 km a Sud-est di Balsorano (AQ) a una profondità di 14 Km. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone di Roma, a Sora, a Pescosolido e in diversi comuni dell’area nord della provincia di Napoli. Alcune segnalazioni sono arrivate anche dal capoluogo, in particolare dal quartiere Chiaia e dalla ...