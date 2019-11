Italia affidabile “solo” quando gli altri non lo sono | dice l' agenzia di rating Dbrs

MadBid truffa o è affidabile : opinioni - trucchi per vincere - commenti sulle aste in Italia - è sicuro? : MadBid è un nuovo sistema di aste online che, già molto diffuso in Inghilterra, sta diventando sempre più famoso anche in Italia. In MadBid l’asta inizia in un orario stabilito nel quale l’oggetto che si decide di mettere all’asta stessa ha un valore iniziale pari a zero euro. Ogni asta dura da 20 secondi a 30 minuti, tempo durante il quale ogni utente dovrà acquistare puntate equivalenti ad un valore compreso da 0,75 euro a 1, 30 euro. Ognuna ...