Franceschini invoca un nuovo patto con M5S e Renzi o non c' è futuro

(Di giovedì 7 novembre 2019) “Fermiamoci prima che sia troppo tardi”. Dario Francescini annusa l’emergenza e in un’intervista al Corriere della Sera lancia un appello preoccupato alla maggioranza sulla tenuta del Governo. “Questa esperienza - spiega il ministro - è iniziata per evitare che Salvini assumesse i ‘pieni poteri’. Solo che si trattava di un elemento sufficiente a far partire il governo”, ma per farlo durare “serve altro”. Serve unfra Pd, M5S e Italia Viva, perché “senza un metodo condiviso e senza una prospettiva comune non c’è”. Secondo il ministro “i governi vanno tenuti insieme da una serie di motivazioni e noi ci dobbiamo preparare ad affrontare due snodi fondamentali”, che sono prima di tutto la Finanziaria e poi le Regionali in Emilia Romagna e ...

