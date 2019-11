Cosa succederà all’Ilva?

Un posto al sole - Filippo ha tradito Serena : Cosa succederà tra i due : Un posto al sole: la crisi tra Serena e Filippo è diventata un tradimento Si sa, una crisi può capitare anche nei matrimoni più solidi. Ed è proprio quello che sta succedendo a una delle coppie più dolci di Un posto al sole: stiamo parlando di quella formata Filippo Sartori e Serena Cirillo. Più di […] L'articolo Un posto al sole, Filippo ha tradito Serena: cosa succederà tra i due proviene da Gossip e Tv.

Albano Carrisi a Storie italiane - la "lista nera" : "Non sono un terrorista - non so Cosa succederà" : “Finalmente. Ero già libero prima perchè sono sempre stato convinto, essendo uomo di pace, di non poter mai essere stato in una lista nera non potendo fare del male a nessun Paese”, Albano ha commentato così in esclusiva a Storie italiane la sua rimozione dalla blacklist Ucraina. La notizia aveva fa

Un posto al sole - è crisi tra Serena e Filippo : Cosa succederà tra i due : Un posto al sole, la crisi matrimoniale tra Serena e Filippo Un bella crisi matrimoniale sta per scoppiare all’ombra di Palazzo Palladini. Le prossime puntate di Un posto al sole mostreranno, infatti, il rapporto tra Serena e Filippo sempre più in crisi. Lei la Cenerentola dei giorni nostri e lui, un principe che forse ha […] L'articolo Un posto al sole, è crisi tra Serena e Filippo: cosa succederà tra i due proviene da Gossip e Tv.

Cosa succederà per Bersani se in Emilia Romagna dovesse vincere Salvini : “L'elettorato grillino ha in mano una bella responsabilità. È indecente che una regione che vale più di un governo venga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pierluigi Bersani, già segretario del Pd, poi uscito e ora in via di riavvicinamento, racconta in un'intervista al Corriere della Sera di essere già in campagna elettorale a difesa della sua Emilia-Romagna. “Scarpinerò alla grande”, dice. Nutrre fiducia sull'esito del voto ...

Cosa succederà con il taglio dei parlamentari : Dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari. Una 'sforbiciata' degli eletti complessivi pari al 36,5%. È la diretta conseguenza dell'approvazione definitiva della riforma costituzionale targata M5s, e ora appoggiata anche da Pd, Leu e Italia viva (nonostante nelle tre precedenti votazioni abbiano votato contro), tutte forze che sostengono il governo Conte II. Il via libera alla riforma, salvo sorprese, dovrebbe arrivare nella giornata di ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2019 : L'atteso scontro tra Sebastiano e Arturo - Cosa succederà? : Sebastiano e Arturo si trovano di nuovo faccia a faccia mentre Marina e Fabrizio sono sempre più presi dalla loro relazione.

“Nessuno si salva”. Rosy Abate - la voce mette in ansia i fan : Cosa succederà alla ‘Regina di Palermo’ : Rosy Abate, la fiction di Canale 5 sulla ‘Regina di Palermo’ interpretata da Giulia Michelini continua a macinare successi. Venerdì scorso ha vinto lo scontro con Tale e Quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Si tratta della prima vittoria per la serie tv sul programma Rai, anche se in termini di share il campione della serata è Tale e Quale Show. Nel dettaglio Su Rai1 la quarta puntata di Tale e Quale Show ha conquistato ...

Luca Serena e Cecilia Destefanis non divorziano/ Cosa succederà sei mesi dopo? : Luca Serena e Cecilia Destefanis hanno deciso di continuare la loro relazione anche dopo la fine di Matrimonio a prima vista 4.

Supernatural 15 : Sam e Dean Vs Jack - Cosa succederà? | SPOILER : Supernatural 15 promette grandi sorprese per la sua ultima stagione. Mentre siamo ancora in attesa della premiere americana, la serie tv ci anticipa alcuni SPOILER sui due protagonisti ed uno dei personaggi più recenti che abbiamo incontrato nei precedenti capitoli. Parliamo ovviamente di Sam e Dean e dell’odio che ora nutrono per Jack. In Supernatural 15 si approfondirà questo aspetto parlando del libero arbitrio, grazie ad un viaggio che ...

Nasce un bambino con 31 dita - Cosa gli succederà nei primi anni di vita : Un bambino cinese è nato con 31 dita. Il piccolo che è di Shenyang, nella Cina nord-orientale, appena arriverà a sei anni sarà operato perché non può continuare a vivere in quel modo. Il bambino ha 16 dita ai piedi e 15 alle mani e l’intervento a cui sarà sottoposto è molto delicato perché le dita non sono tutte singole ma alcune sono attaccate tra loro. Questa patologia che affligge il bambino si chiama polidattilia, ed è una ...

Sondaggi elettorali - Cosa succederà alle regionali in Umbria : testa a testa centrodestra-Pd/M5s : Tra meno di un mese si voterà per le elezioni regionali in Umbria: per la prima volta Pd e M5s testeranno alle urne la loro alleanza. Il Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Agi fa emergere un testa a testa tra i due candidati favoriti alla presidenza: Donatella Tesei per il centrodestra (leggermente avanti) e Vincenzo Bianconi per Pd e M5s.Continua a leggere

Il promo di Legacies 2 tra vampiri fumanti e un nuovo sceriffo in città : Cosa succederà senza Hope? : Il promo di Legacies 2 alza il velo sui nuovi episodi della serie in onda dal prossimo mese di ottobre e mostra i volti che andranno ad aggiungersi a quelli dell'amato Alaric, di Hope e di tutti gli altri protagonisti dello spin off di The Originals e The Vampire Diaries. Chi ha seguito la prima stagione sa bene che non tutto è andato come previsto e che, alla fine, è toccato proprio ad Hope sacrificarsi per il bene dei suoi amici o, meglio, ...

Ursula von der Leyen - guai in commissione : tre dei suoi sono indagati. Cosa succederà ora : A pochi giorni dalla nomina dei commissari, Ursula von der Leyen deve già fare i conti con la giustizia. Uno dei nomi più importanti della sua lista, Sylvie Goulard, ex ministro della Difesa francese ed ex deputato al Parlamento europeo, era - fa sapere il sito politico.eu - in una stazione di poliz