Calcio | Mondiali under 17 2019 | un gol clamoroso di Oristanio fa esultare l’Italia

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : sorteggiati i gironi. L’Italia incrocia il fortissimo Portogallo! : L’Italia affronterà Portogallo, Finlandia e Bielorussia nell’elite round di qualificazione ai Mondiali 2020 di Calcio a 5. Soltanto la prima classificata del raggruppamento, che andrà in scena in Portogallo dal 27 gennaio al 5 febbraio, staccherà il pass per la rassegna iridata mentre la seconda classificata avrà un’altra chance nei playoff dove verranno messi in palio gli ultimi due pass (parteciperanno le seconde classificate ...

Italia-Ecuador - Mondiali Under17 Calcio 2019 : gli azzurri di Nunziata a caccia dei quarti di finale : Domani (7 Novembre) alle ore 20.30 l’Italia scenderà in campo negli ottavi di finale dei Mondiali Under17 contro l’Ecuador. Una sfida ostica per gli azzurrini che però partono favoriti. I ragazzi di Nunziata hanno convinto nella prima parte della manifestazione dove hanno vinto con Messico e Isole Salomone ma hanno dovuto cedere di misura nella sfida col Paraguay. Sul cammino dell’Italia ancora una nazionale sudamericana. I ...

Il Collegio 4 tra Mondiali di Calcio ’82 - street art e new entry : anticipazioni 5 novembre : Il Collegio 4 continua a mietere successi. Gli ascolti sono altissimi, ancora più delle passate edizioni, e il pubblico è pronto a rimettersi davanti alla tv per un nuovo appuntamento tra nuovi ingressi, l’entusiasmo per i Mondiali di Calcio ’82 e la scoperta della street-art. Si ripartirà proprio da altri momenti clou del 1982, anno in cui l'edizione è ambientata, ma le sorprese non mancheranno. Gli studenti che hanno superato la seconda ...

Italia-Ecuador - ottavi Mondiali Under 17 Calcio 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : L’Italia affronterà l’Ecuador negli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019. La nostra Nazionale, seconda nel proprio girone alle spalle del Paraguay, si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata di categoria che si sta disputando in Brasile. Gli azzurrini scenderanno in campo giovedì 7 novembre (ore 20.30) all’Estadio Kleber Andrade di Cariacia contro la rocciosa compagine ...

Calcio - Mondiali Under 17 : Italia sconfitta dal Paraguay - ora agli ottavi l’Ecuador : L’Italia chiude con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. Gli azzurrini di Carmine Nunziata perdono 2-1 contro il Paraguay e terminano al secondo posto dietro proprio ai sudamericani e adesso negli ottavi (il 7 Novembre) affronteranno l’Ecuador, mentre al Paraguay toccherà la sfida con l’Argentina. Con la qualificazione già in tasca, Nunziata decide di cambiare molto il ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : Spagna e Argentina a braccetto agli ottavi di finale - battute Camerun e Tajikistan : Nella serata italiana si sono disputate due partite dei Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile, si sta per concludere la fase a gironi della rassegna iridata di categoria e si sta delineando il tabellone della fase a eliminazione diretta che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Argentina e Spagna si contendevano a distanza il primo posto nel gruppo E dopo che avevano pareggiato lo scontro diretto, entrambe hanno ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Paraguay : gli azzurri si giocano il primo posto nel Gruppo F : L’Italia dopo la vittoria contro il Messico ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale. Lunedì 4 Novembre a mezzanotte è in programma l’ultima sfida del Gruppo F contro il Paraguay. Gli azzurri hanno a propria disposizione due risultati su tre per portare a casa il primato nel raggruppamento. La compagine sudamericana ha pareggiato all’esordio contro il Messico vincendo con un netto 7-0 contro le Isole Salomone. I ragazzi ...

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : avanti Giappone e Senegal - l’Olanda vince e spera : Completato nella notte italiana il quadro dei risultati della terza ed ultima giornata di Mondiali Under 17 di Calcio per quanto concerne il Girone D: il Giappone batte per 1-0 il Senegal vincendo, mentre gli USA perdono per 0-4 contro l’Olanda. Passano asiatici ed africani, gli europei sperano nella qualificazione come una delle quattro migliori terze. Il Giappone vince scontro diretto e raggruppamento: gli asiatici vincono la sfida per ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile batte l’Angola e vince il girone - Nuova Zelanda al terzo posto : Nella notte italiana si sono disputate due partite valide per i Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. I padroni di casa hanno sconfitto l’Angola per 2-0 e si sono così garantiti il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno proprio davanti agli africani, già comunque certi della qualificazione agli ottavi di finale. I verdeoro hanno faticato a imporre il proprio gioco, hanno sbloccato il risultato soltanto al ...

Calcio - Mondiali U17 2019 : Italia-Paraguay. Programma - orari e tv : Lunedì 4 Novembre a mezzanotte l’Italia chiuderà contro il Paraguay il proprio girone ai Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile. Gli azzurri cercheranno di portare a casa tre punti fondamentali per la vittoria del proprio raggruppamento nella sfida che dello stadio Bezerrão. La compagine sudamericana ha pareggiato all’esordio contro il Messico vincendo contro le Isole Salomone. A questo punto il match contro i ragazzi ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : l’Italia supera 2-1 il Messico e approda agli ottavi di finale : L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Messico : Carmine Nunziata si affida alla coppia Gnonto-Cudrig : Dopo il fantastico esordio contro le Isole Salomone, l’Italia è pronta ad affrontare il Messico nella seconda partita dei Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile, in programma venerdì 1° novembre a mezzanotte. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per il primo posto nel girone. La Nazionale ha vinto per due volte questa competizione e si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più attrezzate. Gli azzurri ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : la Francia e il Senegal volano agli ottavi di finale : La seconda giornata del Gruppo C e D dei Mondiali 2019 Under17 di Calcio è andata in archivio. Sui rettangoli verdi brasiliani il verdetto del campo ha premiato la Francia e il Senegal che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Seconda vittoria nel raggruppamento C per i transalpini grazie alle realizzazioni di Kalimuendo, Pembele e di Lihadji. A segno per gli asiatici Jeong Sang-bin. Nel girone, successo per il Cile contro Haiti 4-2: ...