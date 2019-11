Agrigento | Porto Empedocle | 11 chili di hashish nei fondali del porto

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - Undicidisono stati rinvenuti dalla polizia dineideldi. Cinque le persone indagati mentre si attendono i risultati delle analisi comparative della droga sequestrata che, secondo gli inquirenti, potrebbero fornire

zazoomnews : Agrigento: Porto Empedocle al via pulizia del torrente Re - #Agrigento: #Porto #Empedocle #pulizia - GDS_it : Porto Empedocle, dopo 10 anni al via la pulizia del torrente Re - rep_palermo : Agrigento, chiesto il giudizio per il sindaco Firetto: 'Gonfiò i bilanci del comune di Porto Empedocle' [aggiorname… -