Pancalli e Gravina puntano su divisione Paralimpica | calcio è unico

Calcio - nasce la divisione paralimpica della FIGC! Pancalli : “Non neghiamo a nessuno il gioco”. Gravina : “Primi al mondo a farlo” : Oggi è ufficialmente nata una divisione paralimpica sperimentale all’interno della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio . Il Presidente Gabriele Gravina ha infatti stretto un accordo con Luca Pancalli , Presidente del Comitato Paralimpico Italiano. L’avvio delle attività è previsto per il 1° luglio 2020 quando le attività di ben tre Federazioni (Fispes, Fispic, Fisdir) confluiranno in questa nuova divisione della Figc: si parla ...

Sebastiano Gravina e un gol applaudito anche da Pancalli : 'Ora vorremmo più visibilità' : Hanno preso il via in questi giorni i campionati europei di calcio a 5 per non vedenti. Organizzati dalla Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) si stanno svolgendo a Roma (dove c'è una delle maggiori società italiane dedicate ai non vedenti) e termineranno martedì 24 settembre. L'Italia ha iniziato con il piede giusto quest'avventura vincendo 3-1 contro la Romania grazie ad una rete di Sebastiano Gravina che a ...