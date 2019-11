La Michelin è una vergogna italiana | un discorso solo commerciale Per loro è un

Guida Michelin 2020 - Enrico Bartolini è il nuovo tre Stelle : Milano fa il pieno - Vissani ne perde una. Tutti i premiati : Le Stelle Michelin, il prestigioso riconoscimento per gli chef e i loro ristoranti, sono state assegnate oggi al Teatro Municipale di Piacenza. Su Leggo.it abbiamo seguito la diretta...

Guida Michelin - Gianfranco Vissani perde una stella e si sfoga : “Un vergogna italiana - per loro è un gioco” : “La Michelin è una vergogna italiana“. Così ha tuonato Gianfranco Vissani appena dopo aver saputo che la prestigiosa Guida enogastronomica gli ha tolto una delle due Stelle Michelin assegnate al suo ristorante “Casa Vissani” di Baschi, in provincia di Terni. “Ma a questo punto ce le potevano togliere entrambe, no? La Michelin è una vergogna italiana, un discorso solo commerciale. Guardi, aveva ragione Gualtiero ...

Pioggia di stelle nella nuova Guida Michelin : Vissani ne perde una - Bartolini conquista tutti : Pioggia di stelle alla 65ma Guida Michelin Italia. Una new entry tra le tre stelle Michelin, Enrico Bartolini al Mudec di Milano. E due nuove due stelle Michelin: Glam di Enrico Bartolini a Venezia, e La Madernessa di Michelangelo Mammoliti, nel cuneese. Perdono una stella, scendendo da due a una, Al sorriso di Soriso (No), Locanda Don Serafino a Ragusa, Vissani a Baschi (Tr) e Locanda Margon a Ravina (Tn).Milano trionfa con un nuovo locale a ...

Vera Michelin Salomon : una vita di testimonianza dal lager all'impegno civile : La partecipazione alla Resistenza, la deportazione e poi l'attività per parlare di nazifascismo ai giovani. È morta una delle protagoniste italiane della storia del Novecento

Rosy Abate : è successo dopo l’ultima puntata. Una doccia fredda per Giulia Michelini : Niente da fare per Rosy Abate 2: nella sfida settimanale tra Tale e quale show 2019 e la fiction targata Mediaset, vince il programma di Rai Uno. Numeri da capogiro per entrambi i programmi, certo, è stato praticamente un testa a testa continuo quello tra la trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti e la serie che ha come protagonista Giulia Michelini: nell’ultima settimana di sfida è Conti a vincere superando i 4 milioni di spettatori e ...

Rosy Abate non muore - il finale rimontato all’ultimo da Pietro Valsecchi. Ci sarà una terza stagione? Tutto è nelle mani di Giulia Michelini : Rosy Abate avrà una terza stagione? Il futuro della fiction è diventato un piccolo giallo televisivo. E’ questa la domanda che si pongono i telespettatori della fiction, spin off di Squadra Antimafia, con Giulia Michelini. L’ultima puntata si è conclusa con un finale che non esclude la realizzazione di un seguito. A rimetterci la vita è stato il poliziotto Luca Bonaccorso, la Abate ha raccontato a suo figlio la verità sulla morte del ...

Michelini : 'Rosy è un'amica e una nemica - ma arriverà ad una fine con la 2^ stagione' : Ieri sera è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Rosy Abate e il personaggio della Regina di Palermo è tornato in libertà dopo 6 anni di carcere. Ora l'unico desiderio di quest'ultima è quello di riprendersi suo figlio Leonardino Abate che ora è diventato un ragazzo di 17 anni che vive a Napoli in una casa famiglia. Ma non è tutto, perché il ragazzo è innamorato di Nina Costello, figlia del boss Antonio Costello che lo ...