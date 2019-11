Iran:iniettato uranio in centrale Fordo

L'ha iniziato ad iniettare gas dinelle centrifughe dell'impianto nucleare sotterraneo di, a circa 200 km da Teheran. Lo riferisce la televisione di Statoiana. Con l'iniezione di gas disi trasforma da impianto di ricerca autorizzato dall'accordo del 2015 in sito nucleare attivo."L'ha fatto il suo quarto passo per diminuire i suoi impegni rispetto all'accordo sul nucleare in risposta all'aumento della pressione americana e alla mancata azione Usa per salvare l'accordo", ha detto la tv.(Di mercoledì 6 novembre 2019)