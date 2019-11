Il ritorno di Celentano Con Adrian il guru tenta la riscossa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Laura Rio Più ospiti e nuova scaletta per rimediare al flop di inizio 2019. E forse anche politici... Ed è venuto il momento della. Necessaria anche per un monumento nazionale, per unseguito da milioni di persone, per uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana. Insomma, domani seradeve dimostrare che anche i grandi possono sbagliare, ma poi sanno rimediare e tornare a troneggiare nell'Olimpo dei divi. La sua scommessa è riportare su Canale 5 il cartoon kolossal,, costato milioni di euro e lo sforzo di menti importanti (da Milo Manara a Nicola Piovani), che nella stagione passata venne rifiutato dal pubblico sia per il contenuto in sé sia perché il Molleggiato scelse di accompagnarlo con un complicato e poco comprensibile show basato praticamente sulla sua assenza. Ricordate quando entrava in scena, in diretta dal ...

peppe76199232 : RT @acfanscommunity: Il ritorno di Adrian: cosa aspettarsi dal nuovo show? ( - sandropisu : RT @acfanscommunity: Il ritorno di Adrian: cosa aspettarsi dal nuovo show? ( - acfanscommunity : Il ritorno di Adrian: cosa aspettarsi dal nuovo show? ( -