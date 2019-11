F1 | Ross Brawn | “Il problema della Ferrari ad Austin sono state le gomme | non il motore”

VIDEO Ross Brawn sulle modifiche regolamentari : “Mantenuto il DNA della F1” : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le telecamere di Sky ne hanno approfittato per intervistare Ross Brawn, che ha parlato a proposito delle modifiche regolamentari che entreranno in vigore dal 2021. VIDEOINTERVISTA Ross Brawn GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

Formula 1 - Ross Brawn a muso duro contro Verstappen : “in Messico ha dimostrato l’età che ha” : Il direttore sportivo della Formula 1 non ha utilizzato parole positive nei confronti dell’olandese Il comportamento tenuto da Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio del Messico non è piaciuto davvero a nessuno, nemmeno a Ross Brawn. Lapresse Il direttore sportivo della Formula 1 ha bacchettato il pilota della Red Bull, sottolineando come certi gesti non debbano essere mai più ripetuti: “Max ha fatto tanti errori ...

Formula 1 - niente mini-race per definire la griglia di partenza : Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione : L’ex dt della Ferrari ha espresso il suo punto di vista sul ‘no’ delle scuderie di Formula 1 alla mini-race che avrebbe dovuto sostituire le Qualifiche del sabato L’ipotesi era stata avanzata negli scorsi mesi, e prevedeva una gara sprint a griglia invertita per definire l’ordine di partenza del Gran Premio, sostituendo le attuali Qualifiche. Photo4/LaPresse Un format che non ha convinto le scuderie, che si ...

Formula 1 - Ross Brawn preoccupato per la Ferrari : “c’è una combinazione esplosiva da gestire” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha analizzato la situazione che si respira in casa Ferrari, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc La situazione che si respira in casa Ferrari non è delle più semplici, se ne è accorto anche Ross Brawn, incuriosito dal dualismo nato tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel nelle ultime settimane. LaPresse/Photo4 I due piloti non se le sono mandate a dire nemmeno a Sochi, spingendo il muretto ...

F1 - Ross Brawn sulla sprint race : “Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli in vista del 2020 e i feedback sono positivi” : La Formula Uno, come è spesso accaduto, va in cerca di novità per attirare l’attenzione del pubblico e dare maggior incertezza. Non è un mistero che in queste ultime settimane si stia discutendo su quali modifiche apportare al format e tra le proposte in ballo c’è quella della sprint race in alcuni round: si tratterrebbe di gare con un numero di giri ridotto, previste il sabato al posto della sessione delle qualifiche, con ordine di ...

F1 - Ross Brawn : “Leclerc ha vinto Spa e Monza come Schumacher - la storia sta cominciando a ripetersi” : Ross Brawn, diretta sportivo della Formula Uno, non è uno di quei personaggi che ama troppo parlare davanti ad un taccuino o ad un microfono. Quando lo fa, tuttavia, regala sempre spunti interessanti. In questo caso, addirittura, ha voluto addentrarsi in un paragone davvero importante. “L’ultimo pilota della Ferrari in grado di vincere a Spa e Monza è stato Michael Schumacher nel 1996 – le sue parole riportate da ...