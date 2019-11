SwitchBot Curtain | il kit per controllare le tende con lo smartphone

Fonte : wired

(Di martedì 5 novembre 2019) Immaginateche rispondano a comandi vocali o si possano gestire viae/o telecomando: una bella comodità, no? Conl’opportunità di aprire e chiudere i sipari domestici diventa a portata di tutte le tasche, perché è sufficiente acquistare il modulo e agganciarlo alla tenda in camera da letto – o a quella montata in qualsiasi altra stanza – per azionare il movimento in modo automatico. Evoluzione dello– uno strumento simile concettualmente, dedicato però agli interruttori – il marchingegno funziona con ogni tipo di tenda (l’azienda costruttrice parla del 99% dei modelli sul mercato) e si può gestire con Amazon Alexa, Assistente Google e Siri. Dotato di un sensore di luce per mettersi in moto anche in autonomia sfruttando la luce solare, consente di programmare l’apertura e la chiusura automatica anche se lontano da casa. Con quasi 300mila euro ...

Alice41514987 : A me sembra un po' inutile ?? SwitchBot Curtain l’idea geniale che rende smart le tende in pochi secondi su Kickstar… - SwitchBot : RT @macitynet: SwitchBot Curtain l’idea geniale che rende smart le tende in pochi secondi su Kickstarter - macitynet : SwitchBot Curtain l’idea geniale che rende smart le tende in pochi secondi su Kickstarter -