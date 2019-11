Scompare da Catania | ritrovato in Puglia dieci giorni dopo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Era scomparsofa da casa, a, ed è statoieri a Taranto. È finito l'incubo per una famiglia siciliana che ha visto scomparire di casa il figlio, Alessio Salvatore Tipo, un uomo di 38 anni. Si temeva il peggio e, invece, l'uomo ha preso il traghetto e un autobus e dalla Sicilia si èin. Alessio si era allontanato dalla sua abitazione lo scorso 17 ottobreaver avuto una piccola discussione con il padre. Aveva deciso di non farvi più ritorno ed era andato via senza portare con sé il cellulare e i documenti. In Alessio, probabilmente, quel piccolo litigio, ha avuto un'eco più grande, tanto da portarlo ad allontanarsi non solo da casa, ma dalla sua stessa città.Poi ieri, gli agenti della volante della questura di Taranto, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore Giuseppe Bellassai, hanno notato nelle vie del ...