Esplosione ad Alessandria | due vigili del fuoco morti e un disperso LE FOTO

Alessandria - Esplosione in cascina : morti due pompieri - un disperso : Due vigili del fuoco sono morti e un terzo è ancora disperso per l'esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria. La deflagrazione sarebbe avvenuta verso le 2:00 di stanotte in una porzione disabitata di una cascina, a causa di una fuga di gas o per un incendio. Rimasti feriti un altro vigile del fuoco e un carabiniere, non in pericolo di vita. Continuano le ricerche di altri eventuali dispersi. Le ipotesi Ancora ...