Brasile | cinque giornate di squalifica a Felipe Melo per atti osceni

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)non perde il vizio, come il lupo.diper l’ex giocatore di Juventus e Fiorentina, ora in forza al Palmeiras. Al termine della partita persa con il Santos, lo scorso 10 ottobre, ha lasciato il campo indicando le sue parti intime e poi ha mostrato un doppio dito medio ai tifosi della squadra avversaria. Il risultato è stata la forte penalizzazione inflittagli dal Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva brasiliano per ““. Il club paulista ha presentato ricorso. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolodiperCalcioWeb.

pottervato : AAAAALLORA in America ci sono stati, in Francia pure, ora dicono che stanno girando in brasile quindi mancano solo… - cheobravo : RT @GoalItalia: Argentina, i convocati per Brasile e Uruguay: Dybala e Lautaro Martinez tra i cinque ‘italiani’, torna Messi ???? https://t.… - GoalItalia : Argentina, i convocati per Brasile e Uruguay: Dybala e Lautaro Martinez tra i cinque ‘italiani’, torna Messi ???? -